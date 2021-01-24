شاهد.. أسرار عن صناعة العود في مصر

قال محمود داغر، أحد صانعي العود فى مصر، إن العود هو روح الموسيقى، لأنه لا يوجد عود يشبه الآخر، فمن يعمل فى صناعة العود لا بد من تسخير كافة حواسه لخدمته حتى ينتهى منه.





وأضاف " داغر" ، خلال حواره ببرنامج هذا الصباح، المذاع على فضائية اكسترا نيوز ، أن صوت العود وتقفيله الجيد هو ما يميزه ويجعل صوته مألوف.





وأشار أحد صانعي العود فى مصر، إلى أن مراحل صناعة العود كثيرة، بداية من تكوين أضلاع العود على النار وبعدها ظهره ثم وجهه، منوهًا إلى أن العود عبارة عن درجات ثم يتم تركيبه وتقفيله.





وتابع أحد صانعي العود فى مصر، أن تجميع وتركيب العود حرفة، لافتًا إلى أن صناعة العود ممتعة فبعد الانتهاء منه لا بد من تنظيفها بشكل جيد حتى يكون جاهزا على العزف.





وأكد أن مصر تتميز بالعود العربى الشرقى، وهناك دول أخرى تصنع الأعواد ولكن كل مكان وله روحه التى يتميز به فى صناعة العود.