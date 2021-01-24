نشرة المرأة.. فوائد مذهلة لنواة التمر.. وكل ما لا تعرفينه عن لقاح كورونا الجديد

نشر موقع "صدى البلد" عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة، ونعرض إليكم أبرزها خلال التقرير الآتي: نشر موقع "صدى البلد" عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة، ونعرض إليكم أبرزها خلال التقرير الآتي:















مع البدء في تطعيم الأطقم الطبية لمواجهة فيروس كورونا ، خاصة أن الطاقم الأبيض يتعرض لـ"كورونا" أضعاف المواطنين ونسب الوفيات فيهم أعلى، إليكم كل ما لا تعرفونه عن لقاح فيروس كورونا

وأكد الدكتور مجدى بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن تجربة اللقاح أثبتت أنه آمن وفعال ويسبب استجابة مناعية قوية، وتوليد أجسام مضادة للفيروس.









بسبب كثرة المطهرات.. حيل سريعة تخلصك من جفاف اليدين

من أكثر المشاكل التى تتعرض لها الكثير من السيدات بمجرد دخول فصل الشتاء هى جفاف اليدين، وزاد الأمر سوءا، بسبب كثرة استخدام مطهرات اليدين للحماية من فيروس كورونا، ويمكن التخلص من جفاف اليدين بدون اللجوء إلى شراء الكريمات الباهظة.





حرصت الفنانة حرصت الفنانة مي عمر ، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بصورة جديدة لها من مسلسل "لؤلؤ" الذي يعرض الآن على القنوات الفضائية.







