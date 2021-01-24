نشرة المرأة.. فوائد مذهلة لنواة التمر.. وكل ما لا تعرفينه عن لقاح كورونا الجديد

مع البدء في تطعيم الأطقم الطبية لمواجهة فيروس كورونا، خاصة أن الطاقم الأبيض يتعرض لـ"كورونا" أضعاف المواطنين ونسب الوفيات فيهم أعلى، إليكم كل ما لا تعرفونه عن لقاح فيروس كورونا.
وأكد الدكتور مجدى بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن تجربة اللقاح أثبتت أنه آمن وفعال ويسبب استجابة مناعية قوية، وتوليد أجسام مضادة للفيروس.
بسبب كثرة المطهرات.. حيل سريعة تخلصك من جفاف اليدين
من أكثر المشاكل التى تتعرض لها الكثير من السيدات بمجرد دخول فصل الشتاء هى جفاف اليدين، وزاد الأمر سوءا، بسبب كثرة استخدام مطهرات اليدين للحماية من فيروس كورونا، ويمكن التخلص من جفاف اليدين بدون اللجوء إلى شراء الكريمات الباهظة.
تتمتع نواة التمر مثل ثمار التمر بفوائد عديدة وتستخدم في علاج العديد من الأمراض، فهي لها قيمة غذائية كبيرة لأن نواة التمر تتكون من الكربوهيدرات والألياف الغذائية والدهون والرماد والبروتين، بالإضافة إلى ذلك تم التوصل إلى أن محتوى مضادات الأكسدة في زيت بذور التمر مماثل لزيت الزيتون، والذي يمكن أن يكون مصدرًا جيدًا لمضادات الأكسدة.