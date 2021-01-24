حفاظا على المال العام.. محافظة القاهرة تلغي تخصيص قطعة أرض لصالح وزارة البيئة

أصدر اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة قرار بإلغاء قرار المحافظة السابق رقم 9831 لسنة 2011 بشأن تخصيص قطعة أرض لصالح وزارة البيئة.





ونشرت الجريدة الرسمية قرار محافظ القاهرة رقم 6089 لسنة 202، والذي نص على إلغاء قرار المحافظة السابق بشأن تخصيص قطعة الأرض مساحة 7331.5 أملاك دولة بمدينة الفسطاط بمصر القديمة، والتي كان تم تخصيصها لوزارة البيئة لإقامة حديقة نموذجية تعليمية عليها.

وأوضح القرار أن إلغاء التخصيص جاء نتيجة عدم تنفيذ وزارة البيئة للمشروع، وذلك للحفاظ على المال العام من الضياع.

وألزم القرار حي مصر القديمة بالحفاظ على قطعة الأرض من أي تعديات لحين التصرف فيها بمعرفة المحافظة.