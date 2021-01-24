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حوادث

حاولت العبور بشكل مفاجئ.. مصرع طالبة جامعية أسفل عجلات قطار في المحلة

الأحد 24/يناير/2021 - 12:43 م
جثة
جثة
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احمد علي
لقيت فتاة مصرعها اليوم الأحد في مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية صدمها قطار بمحطة الغزل بمنطقة الزهراء، وجرى نقل الجثة إلى المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة، وصرحت النيابة بدفن الجثة. 

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وتلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارًا من قسم شرطة المحلة الكبرى، بورود بلاغ بمصرع فتاة على شريط السكة الحديد بمحطة الغزل بمنطقة الزهراء. 

وبالفحص تبين أن المتوفية تدعى "نرمين.ر.ا" - 27 عامًا - مقيمة بطنطا، وأثناء عبورها شريط السكة الحديد صدمها القطار، ولقيت مصرعها في الحال. 

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق. 
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