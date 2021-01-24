طالب بزراعة عين شمس يشارك ببحث في مجلة دولية ذات معامل تأثير عالي

شارك الطالب محمد عبد الفتاح بالمستوى الرابع ببرنامج البايوتوكنولوجي عربي بكلية الزراعة جامعة عين شمس في أحد الأبحاث التي نشرت بمجلة Genes الدولية ذات معامل التأثير٣.٧ ، والتي تعد واحدة من أفضل المجلات في مجال البحث العلمي.





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يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، والدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة، وفي إطار الدعم المستمر للطلاب لمواكبة أحدث الوسائل التعليمية.





جدير بالذكر أن برامج كلية الزراعة بجامعة عين شمس، تعد من البرامج المتميزة التي تتعامل مع متطلبات العصر لتأهيل طالب متميز يستطيع المنافسة محليًا ودوليًا.





وعلق الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، في وقت سابق ، على افتتاح الرئيس السيسي لمشروع الفيروز للاستزراع السمكي، بان مصر تشهد افتتاحات عملاقة في ظل الازمة الاقتصادية التي يشهدها العالم بسبب كورونا .

وأضاف أحمد جلال، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن مشروع الاستزراع السمكي الذي افتتحه الرئيس السيسي من أكبر المشروعات التنموية.

وتابع أحمد جلال:" قمنا بتنفيذ دراسات الجدوى لمنطقة مشروع الفيروز وهي منطقة صعبة للغاية لإقامة مشروع الاستزراع السمكي"، مضيفا ان مشروع الفيروز عبارة عن 5900 حوض تربية على مساحة 15 ألف فدان بطاقة انتاجية 13 ألف طن من الاسماك سنويا".

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد.