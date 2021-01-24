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أخبار البلد

من بين 8 أسواق في أفريقيا.. البنك رقم 1 في نيجيريا يستهدف السوق المصرية

الأحد 24/يناير/2021 - 11:55 ص
بنك أكسيس النيجيري
بنك أكسيس النيجيري
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محمد وديع
يعتزم بنك "أكسيس" النيجيري الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية ودخول قطاع الخدمات المصرفية في مصر، بحسب ما نقلته بلومبرج عن عرض قدمه البنك عبر الإنترنت.


ويتواجد بنك "أكسيس" في 11 دولة خارج نيجيريا، من بينها غانا وكينيا وسيراليون وزامبيا وبريطانيا.


وجاءت مصر بين 8 أسواق يرى البنك أن بها "إمكانات كبيرة"، بحسب تصريحات الرئيس التنفيذي للبنك "هيربرت ويجوي" في مؤتمر عبر الهاتف الأسبوع الماضي.


وأضاف ويجوي أن البنك سيسعى للاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية.


ويخطط البنك لافتتاح مكاتب له في بعض الأسواق والدخول في شراكات مع بنوك قائمة أو استخدام منصات رقمية في أسواق أخرى.


ولم يقدم البنك معلومات محددة فيما يتعلق بتلك الأسواق، ولكنه قال إنه سيقدم المزيد من التفاصيل "في غضون شهر أو شهرين" بمجرد الانتهاء من وضع الترتيبات ذات الصلة.


وأصبحت الساحة مهيأة لتجارة من دون رسوم جمركية في أفريقيا، فمنطقة التجارة الحرة الأفريقية، والتي تشمل 33 دولة وقعت على الاتفاقية، أطلقت رسميا في بداية العام الجاري، وتهدف لإلغاء الرسوم الجمركية على معظم السلع بين تلك الدول وتعزيز التجارة البينية في أفريقيا عندما تدخل الاتفاقية حيز النفاذ بالكامل، إلا أن هذا الأمر قد يستغرق "وقتا طويلا للغاية"، وفقا لما قاله الأمين العام للتكتل التجاري، والذي أشار إلى أن العديد من الدول الموقعة على الاتفاقية ليس لديها حتى الآن الأنظمة الجمركية المعمول بها أو البنية التحتية المطلوبة لتحقيق شروط الاتفاقية.
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