من بين 8 أسواق في أفريقيا.. البنك رقم 1 في نيجيريا يستهدف السوق المصرية

يعتزم بنك "أكسيس" النيجيري الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية ودخول قطاع الخدمات المصرفية في مصر، بحسب ما نقلته بلومبرج عن عرض قدمه البنك عبر الإنترنت.











ويتواجد بنك "أكسيس" في 11 دولة خارج نيجيريا، من بينها غانا وكينيا وسيراليون وزامبيا وبريطانيا.









وجاءت مصر بين 8 أسواق يرى البنك أن بها "إمكانات كبيرة"، بحسب تصريحات الرئيس التنفيذي للبنك "هيربرت ويجوي" في مؤتمر عبر الهاتف الأسبوع الماضي.











وأضاف ويجوي أن البنك سيسعى للاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية.









ويخطط البنك لافتتاح مكاتب له في بعض الأسواق والدخول في شراكات مع بنوك قائمة أو استخدام منصات رقمية في أسواق أخرى.











ولم يقدم البنك معلومات محددة فيما يتعلق بتلك الأسواق، ولكنه قال إنه سيقدم المزيد من التفاصيل "في غضون شهر أو شهرين" بمجرد الانتهاء من وضع الترتيبات ذات الصلة.







