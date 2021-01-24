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محافظات

محافـظ المنوفية يسلم مواد غذائية ومساعدات مالية ولحاف الشتاء لعدد من الأسر

الأحد 24/يناير/2021 - 12:47 م
اجتماع محافظ المنوفية
اجتماع محافظ المنوفية
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مروة فاضل
استقبل صباح اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية عدد من الأرامل والمطلقات والحالات الأكثر إحتياجًا من محدودي الدخل وذلك لتسليمهم عدد من المساعدات العينية "لحاف فايبر" بالتنسيق مع جمعية الأورمان، وأمر محافظ المنوفية بصرف شنط مواد غذائية ومساعدات مالية من المحافظة علي تلك الأسر، يأتي هذا في إطار اهتمامه بالأسر المستحقة والأولي بالرعاية لرفع المعاناة عن كاهلهم، بحضور المستشار سيد الشوربجى مدير جمعية الأورمان بالمنوفية .

فيما أوضح مدير جمعية الأورمان بأنه تم توزيع 27 طن لحوم مجمدة علي الحالات الأكثر إحتياجًا من محدودي الدخل خلال شهر يناير الحالي، وسيتم الآن توزيع عدد (1000) لحاف فايبر بإجمالي تكلفة (180) ألف جنيه وذلك من خلال (17) جمعية أهلية مشهرة ضمن حملة " مصر الدفيانة " بالتنسيق مع جمعية الأورمان ومؤسسات المجتمع المدني وتنفيذ لتوجيهات رئيس الجمهورية بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الكاملة للأسر الفقيرة والأكثر احتياجا ورفع المعاناة عن كاهلهم والتخفيف من آلامهم لضمان توفير حياة كريمة وآمنة لهم، وسيتم التوزيع وفقًا لكشوف الاستحقاق بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى لضمان الوصول للأسر الأكثر استحقاقا بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه .

من جانبه أشاد محافظ المنوفية بهذه الأنشطة المجتمعية والتي تساهم بشكل فعال فى رفع المعاناة عن كاهل تلك الأسر وتخفيف أعباء الحياة من أجل تحسين مستوى معيشتهم، مؤكدًا علي توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية لدورها الفعال الذي يؤكد علي أهمية مؤسسات المجتمع المدني ودورها في نمو المجتمع وتقدمه.
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