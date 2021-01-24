بناءً على بيانات كورونا.. الصحة البريطانية تتحدث عن إمكانية فتح المدارس في أبريل

أكدت الصحة البريطانية، اليوم الأحد، أن فتح المدارس في أبريل مرتبط بالبيانات الخاصة بتفشي فيروس كورونا.









ووفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية، قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، اليوم الأحد، إنه يأمل أن تتمكن المدارس، التي أغلقت أمام معظم الطلاب منذ الخامس من يناير كجزء من الإغلاق الوطني، من إعادة فتح أبوابها بحلول عيد الفصح في أوائل أبريل المقبل.









وعلى الرغم من ذلك، قال هانكوك إن هذه الخطوة لن تتم إلا بناءً على البيانات الخاصة بـ "كوفيد-19".









وقال هانكوك، عندما سئل خلال مقابلة على قناة "سكاي نيوز" عما إذا كانت المدارس ستفتح في عيد الفصح: "أتمنى ذلك".









وأضاف: "لكن.. علينا أن ننظر إلى البيانات، علينا أن ننظر في تأثير برنامج التطعيم".









وتابع: "وزير التعليم قال إنه سيضمن حصول المدارس على إشعار عودة لمدة أسبوعين وأنا لا أعرف ما إذا كان سيكون قبل ذلك الحين".









وقد عززت الحكومة البريطانية قوانين العزل المتعلقة بفيروس كورونا لمنح المجالس المحلية سلطة إغلاق المطاعم والمتاجر والأماكن العامة حتى 17 يوليو.









وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون إن الحكومة لا يمكنها أن تفكر في تخفيف قيود الإغلاق مع ارتفاع معدلات الإصابة في الوقت الحالي وإلى أن يكون لديها ثقة في نجاح برنامج التطعيم.









وقالت الصحيفة إنه كان من المقرر انتهاء تلك القوانين التي تسري على إنجلترا فقط الأسبوع الماضي، لكن تم تمديدها الآن حتى 17 يوليو وهو موعد بدء العطلة الصيفية المدرسية.







