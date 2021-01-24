ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بناءً على بيانات كورونا.. الصحة البريطانية تتحدث عن إمكانية فتح المدارس في أبريل

الأحد 24/يناير/2021 - 12:05 م
الصحة البريطانية
الصحة البريطانية تتحدث عن إمكانية فتح المدارس في إبريل
Advertisements
دعاء أبوهشيمة
أكدت الصحة البريطانية، اليوم الأحد، أن فتح المدارس في أبريل مرتبط بالبيانات الخاصة بتفشي فيروس كورونا.


ووفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية، قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، اليوم الأحد، إنه يأمل أن تتمكن المدارس، التي أغلقت أمام معظم الطلاب منذ الخامس من يناير كجزء من الإغلاق الوطني، من إعادة فتح أبوابها بحلول عيد الفصح في أوائل أبريل المقبل.


وعلى الرغم من ذلك، قال هانكوك إن هذه الخطوة لن تتم إلا بناءً على البيانات الخاصة بـ "كوفيد-19".


وقال هانكوك، عندما سئل خلال مقابلة على قناة "سكاي نيوز" عما إذا كانت المدارس ستفتح في عيد الفصح: "أتمنى ذلك".


وأضاف: "لكن.. علينا أن ننظر إلى البيانات، علينا أن ننظر في تأثير برنامج التطعيم".


وتابع: "وزير التعليم قال إنه سيضمن حصول المدارس على إشعار عودة لمدة أسبوعين وأنا لا أعرف ما إذا كان سيكون قبل ذلك الحين".


وقد عززت الحكومة البريطانية قوانين العزل المتعلقة بفيروس كورونا لمنح المجالس المحلية سلطة إغلاق المطاعم والمتاجر والأماكن العامة حتى 17 يوليو.


وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون إن الحكومة لا يمكنها أن تفكر في تخفيف قيود الإغلاق مع ارتفاع معدلات الإصابة في الوقت الحالي وإلى أن يكون لديها ثقة في نجاح برنامج التطعيم.


وقالت الصحيفة إنه كان من المقرر انتهاء تلك القوانين التي تسري على إنجلترا فقط الأسبوع الماضي، لكن تم تمديدها الآن حتى 17 يوليو وهو موعد بدء العطلة الصيفية المدرسية.


 وسجلت بريطانيا أكثر من 3.5 مليون إصابة بكوفيد-19 في خامس أعلى معدل في العالم إضافة إلى نحو 96 ألف حالة وفاة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

وزير الصحة البريطاني: تفشي فيروس كورونا تحت السيطرة

ثلثا بريطانيا تحت وطأة الإغلاق.. فرض أعلى مستوى من القيود على معظم أنحاء البلاد

55 ألف حالة جديدة.. استمرار الارتفاع في إصابات ووفيات كورونا بـ بريطانيا

كبار مستشاري الصحة في بريطانيا: سلالة كورونا الجديدة تجبرنا على إغلاق المدارس

جونسون يصدم البريطانيين بشأن كورونا: استعدوا لأسابيع صعبة وإغلاق أكثر صرامة

ترشيحاتنا

تسجيلات بصوت العندليب .. هل تزوج عبد الحليم من سعاد حسني؟ "القصة الكاملة"

مستشفى النجوم .. تعرف على تطورات الحالة الصحية للفنانين

ينامان في غرف منعزلة.. ميلانيا ترامب تسير نحو الطلاق مقابل 50 مليون دولار

والد الطفلة القتيلة أبرار: الحمد لله خدنا حقنا بالقانون .. ونعفو عن أسرة الجاني "ملهومش ذنب".. فيديو

شوبير يعلن عن مفاجأة في مباراة بيراميدز وسموحة

بفستان أنيق.. مي عمر تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار ميتسوبيشي إكليبس موديل 2021 في مصر

يا سيدي أمرك أمرك يا سيدي .. ما لا تعرفه عن السيارة التى ظهرت مع العندليب | صور

بفستان أنيق.. مي عمر تبهر متابعيها بهذه الإطلالة