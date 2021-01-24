رئيس هيئة الثروة السمكية: تم استهداف 13 ألف طن من الأسماك الخاصة بالمياه المالحة بـ شرق التفريعة

قال الدكتور صلاح مصيلحي، رئيس هيئة الثروة السمكية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتح أمس مشروعين هامين، ضمن المشروعات القومية الهامة، التي تقوم بهم الدولة، منهم بمنطقة شرق التفريعة، التي تمتد على مساحة 26 ألف فدان، وتنقسم للاستزراع السمكي، وتم إنجاز المرحلة الأولى منه وتستهدف انتاج 13 ألف طن من الأسماك الخاصة بالمياه المالحة باستخدام التكنولوجيا الحديثة والخروج بجودة عالية.





وأضاف "رئيس هيئة الثروة السمكية"، عبر مكالمته الهاتفية فى برنامج"8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دى إم سى"، أن المشروع القائم في شرق بورسعيد، سيقوم بإنتاج ما يقرب من 30 ألف طن من الأسماك، كما أنه مشروع يوفر 10 آلاف فرصة عمل لأهالي سيناء، وأيضا سيتم استخدام مخرجات مياه الاستزراع السمكي بعد تنقيتها في الإنتاج الزراعي، ولفت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحدث عن إمكانية إقامة مثل تلك المشروعات في بعض المناطق بشمال سيناء عبر استخدام معالجة المياه الخاصة بالصرف الزراعي لزيادة الإنتاج.





وأشار"مصيلحى"، إلى أن المشروع الجديدة ميزته الرئيسية أنه قائم على الاستزراع بالمياه المالحة، حيث إن النقاء الخاص بتلك المياه عالٍ، ويكون المنتج أيضا ذا جودة عالية، وستكون القيمة الغذائية لتلك الأسماك عالية أيضا، ما سيوفر المنتجات للسوق المصري والتصدير للاتحاد الاوروبي.





وأكد، أن المشروع الثاني، الذي جرى افتتاحه خاص باستزراع الجمبري على المياه المالحة، وتم إقامته على مساحة 204 أفدنة، وقائم على استزراع الجمبري على المياه المالحة، وهو أحد المشاريع الجديدة التي ستتنج 250 طن جمبري، معقبا "المشروعين دول هيضيفوا إضافة كويسة، وإجمالي إنتاج الأسماك خلال عام 2020 وصل لحوالي 2 مليون طن و80% منهم من الاستزراع السمكي".





وأوضح، أن الرئيس يولي أهمية كبرى بالبحيرات المصرية، التي يصل عددها لـ9 بحيرات، التي وبالرغم من مساحتها الكبرى إلا أنها لا تقوم بإعطاء كميات كبرى من الأسماك نظرا لاتساخ تلك البحيرات، وهو ما اهتمت به القيادة السياسية وعملت على تنقيتها وإعادتها إلى سيرتها الأولى، كما تم الاتفاق مع إحدى الشركات الأجنبية من أجل تنظيف بحيرة البردويل.







