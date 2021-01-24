محافظ أسيوط يتفقد وحدتي طب الأسرة بقريتي المسعودي ونزلة باقور بأبوتيج

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط وحدتي طب الأسرة بقريتي المسعودى ونزلة باقور بمركز أبوتيج، وذلك بعد انتهاء أعمال الإحلال والتجديد لهما بتنفيذ وإشراف هيئة الأبنية التعليمية ضمن مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وفقًا لنموذج التأمين الصحي الشامل والكود الذي وضعته وزارة الصحة والسكان، وذلك في إطار جهود الدولة لرفع مستوى معيشة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم والإسراع بمعدلات التنمية في الصعيد.





و رافقه خلال الجولة المهندس مصطفى عبدالفتاح مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط ويسري كامل رئيس مركز ومدينة أبوتيج.





اقرأ أيضا :

















وبدأ المحافظ ومرافقوه جولتهم بتفقد وحدة طب الأسرة بقرية المسعودي والتي تم تنفيذها على مساحة 1285 متر وبتكلفة اجمالية بلغت 4 مليون و941 ألف جنيه واستمع إلى شرح من مدير منطقة الأبنية التعليمية لأقسام الوحدة ومراحل الإنشاء، مشددًا على نهو كافة الملاحظات قبل استلام الوحدة من الشركة المنفذة.









عقب ذلك تفقد المحافظ مبنى وحدة طب الأسرة بنزلة باقور التابعة لمركز أبوتيج والتي اقيمت على مساحة 400 متر بتكلفة اجمالية بلغت 6 مليون و202 ألف جنيه مشددًا على نهو كافة الملاحظات قبل استلام الوحدات الصحية من الشركات المنفذة واستمع إلى شرح من مسئولي الشركة المنفذة لأقسام الوحدة ومراحل التشطيب والتأثيث، مشيدًا بجودة الأعمال وجمال الوحدات الصحية الحديثة كما شدد على تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامات لجميع العاملين بالمشروعات حفاظًا على صحتهم.





وقال محافظ أسيوط إن وحدات طب الأسرة الجديدة يجرى إنشاؤها وفقًا لأحدث المواصفات الحديثة وجاري تجهيزها وتأثيثها بالمعدات والأسرة والأجهزة الطبية لتشغيلها ضمن الوحدات الصحية الجديدة الجاري إنشاؤها بالقرى والمراكز مشيرًا إلى إنه جاري إحلال كلي وتطوير وتجهيز 27 وحدة صحية بتكلفة تصل إلى 384 مليون جنيه ضمن مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي وتستهدف 60 قرية من القرى الأكثر احتياجًا للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.





وأشار المحافظ إلى أن المحافظة حريصة على توفير كافة السبل وتذليل كافة العقبات للانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى من مبادة حياة كريمة للبدء في المرحلة الثانية من المبادرة التي تستهدف 90 قرية على مستوى المحافظة بتمويل يصل إلى 2.3 مليار جنيه لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لهذة القرى وفقًا لرؤية مصر 2030 مشددًا على الانتهاء من المشروعات التي تهدف إلى رفع مستوى حياة المواطنين في القرى الأكثر احتياجًا مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية خلال القيام بتنفيذ الأعمال.



