ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

مجانا وبدون أي رسوم.. الجيزة تعلن إقامة معرض لبيع منتجات الشباب

الأحد 24/يناير/2021 - 12:10 م
اللواء أحمد راشد
اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
Advertisements
محمد الصاحى

أعلن جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة، عن التجهيز لإقامة معرض لبيع المنتجات اليدوية والتجارية المختلفة، والتي ينتجها الشباب من أبناء المحافظة، والذي يقام على مدار 3 أيام اعتبارا من 4 إلى 6 فبراير القادم.

 

وأوضح الجهاز في بيان له على الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة، أن المعرض يفتح أبوابه لجميع أبناء المحافظة من أصحاب المنتجات المتميزة للمشاركة فيه، مؤكدا أنها مشاركة مجانية وبدون أي مقابل، وذلك حرصا من الجهاز على مساعدة الشباب في تسويق منتجاتهم.

 

ولفت البيان إلى أن من يرغب من أبناء محافظة الجيزة المشاركة في هذا المعرض عليه التوجه لمقر جهاز رعاية وتشغيل الشباب في 300 ميدان الجيزة - عمارة النبراوي الدور الثاني أو الإتصال على 35720825 أو 35711198 بدأ من اليوم الأحد إلى الأربعاء، اعتبارا من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 3 مساء.


Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

إجراء الكشف الطبى المجانى لـ 1126 مواطنا بمدينة أبو سمبل السياحية.. شاهد

برواتب تصل لـ 3000 جنيه.. فرص عمل للشباب في الجيزة

رواتب تصل لـ 5 آلاف جنيه.. محافظة الجيزة تزف بشرى سارة للشباب

وزيرة التجارة تفتتح معرضي الأهرام للأثاث والديكور "اندورز" والحرف اليدوية AHS

صناعات مصرية 100٪.. جولة بمعرض الأهرام للحرف اليدوية.. فيديو

ترشيحاتنا

عيار 24 يسجل 928 جنيها للجرام.. أسعار الذهب اليوم الأحد 24- 1-2021

منعها من الحب والزواج.. كل ما تريد معرفته عن مرض حفيدة فريد الأطرش النادر

مش في مصر بس.. والد عريس يطلب من المعازيم مغادرة القاعة.. لهذا السبب

رسالة عاجلة إلى بايدن تنذره من كارثة غير مسبوقة في سوريا

وزير الدفاع مهنئا وزير الداخلية: نعتز بالدور الوطني لرجال الشرطة فى حماية الجبهة الداخلية

منخفض جوي واضطراب في حركة الملاحة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال 72 ساعة القادمة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار ميتسوبيشي إكليبس موديل 2021 في مصر

يا سيدي أمرك أمرك يا سيدي .. ما لا تعرفه عن السيارة التى ظهرت مع العندليب | صور

بفستان أنيق.. مي عمر تبهر متابعيها بهذه الإطلالة