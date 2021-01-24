مجانا وبدون أي رسوم.. الجيزة تعلن إقامة معرض لبيع منتجات الشباب

أعلن جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة، عن التجهيز لإقامة معرض لبيع المنتجات اليدوية والتجارية المختلفة، والتي ينتجها الشباب من أبناء المحافظة، والذي يقام على مدار 3 أيام اعتبارا من 4 إلى 6 فبراير القادم.

وأوضح الجهاز في بيان له على الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة، أن المعرض يفتح أبوابه لجميع أبناء المحافظة من أصحاب المنتجات المتميزة للمشاركة فيه، مؤكدا أنها مشاركة مجانية وبدون أي مقابل، وذلك حرصا من الجهاز على مساعدة الشباب في تسويق منتجاتهم.

ولفت البيان إلى أن من يرغب من أبناء محافظة الجيزة المشاركة في هذا المعرض عليه التوجه لمقر جهاز رعاية وتشغيل الشباب في 300 ميدان الجيزة - عمارة النبراوي الدور الثاني أو الإتصال على 35720825 أو 35711198 بدأ من اليوم الأحد إلى الأربعاء، اعتبارا من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 3 مساء.