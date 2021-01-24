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رياضة

الدوري السعودي.. موعد مباراة الاتحاد ضد النصر والقنوات الناقلة

الأحد 24/يناير/2021 - 12:14 م
أحمد حجازي
أحمد حجازي
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محمد السعيد
يستضيف فريق اتحاد جدة نظيره النصر اليوم، الأحد، على ستاد مدينة الملك عبرالعزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ 15، من مسابقة الدوري السعودي.

موعد مباراة اتحاد جدة ضد النصر والقنوات الناقلة:
وتقام مباراة الاتحاد ضد النصر في تمام السادسة إلا ثلث مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناتي بي إن سبورتس 1 و 2.

الاتحاد ضد النصر:
ويسعى الاتحاد بقيادة مدافعه المصري أحمد حجازي، لإخماد انتفاضة النصر الأخيرة، بتحقيق الفوز عليه في مباراة الليلة، وتعزيز فرصه في المنافسة على لقب دوري محمد بن سلمان.

في المقابل يطمح النصر في مواصلة انتصاراته بالدوري السعودي أمام النمور لمواصلة الزحف نحو القمة.

ولم يتذوق النصر طعم الهزيمة في آخر 6 مباريات في الدوري السعودي، حيث، حيث فاز على النصر الباطن  2 - 1  والفيصلي 3 - 2، والعين 3 - 0، والرائد 1 - 0، والوحدة 3 - 1، بينما كان التعادل الوحيد أمام ضمك 2 - 2.

يذكر ان آخر مباراة جمعت الاتحاد والنصر كانت في الدوري السعودي الموسم الماضي، وانتهت بالتعادل الإيجابي 1 - 1.

ترتيب الاتحاد والنصر:
ويحتل الاتحاد المركز الرابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي برصيد 24 نقطة، بينما يتواجد النصر في المركز السابع بـ 20 نقطة.

مباريات أخرى بالدوري السعودي:
ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري السعودي، أبها مع القادسية، والفتح مع الرائد، والاتفاق مع الأهلي.
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