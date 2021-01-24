منعها من الحب والزواج.. كل ما تريد معرفته عن مرض حفيدة فريد الأطرش النادر

أثارت الفنانة مروة الأطرش ، حفيدة فريد الأطرش ، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد لقائها مع المذيعة السورية رابعة الزيات ببرنامج دراما تريند وبكائها على الهواء بسبب إصابتها بمرض نادر منعها من الحب والزواج.









وقالت الفنانة السورية حفيدة فريد الأطرش إن الطبيب منعها من ممارسة الرياضة وحمل الأوزان الثقيلة والتعب بسبب إصابتها بمرض اسمه " التصلب اللويحى "، والذى تسبب فى بعض الأزمات العامة بالجسم، ومنعت عن المشي كثيرا، والعصبية والفرح وجميع أنواع الانفعالات، إضافة للحب والزواج.









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وفي هذا السياق نعرض لكم بعض المععلومات التي لا يعرفها الكثير حول مرض التصلب اللويحي، وذلك وفقا لما نشره موقع healthline.









التصلب اللويحي هو مرض مزمن يصيب الجهاز العصبي المركزي، يهاجم الجهاز المناعي مادة المايلين، وهي الطبقة الواقية حول الألياف العصبية، ويؤثر على المخ والحبل الشوكي، مما يؤدي إلى الضعف والوخز والخدر وعدم وضوح الرؤية.









ربما لا يوجد سبب واحد لمرض التصلب اللويحي، ولكن قد تساهم عدة عوامل منها العوامل الوراثية، والتدخين، ونقص فيتامين د، ونقص فيتامين ب 12.









يعاني الأشخاص المصابون بمرض التصلب العصبي المتعدد من مجموعة واسعة من الأعراض، بسبب طبيعة المرض يمكن أن تختلف الأعراض بشكل كبير من شخص لآخر.









يمكن أن تتغير أيضًا في شدتها من سنة إلى أخرى ومن شهر لآخر وحتى من يوم لآخر، ولكن من أكثر الأعراض شيوعًا التعب وصعوبة المشي.









- إعياء

أفاد حوالي 80 في المائة من المصابين بمرض التصلب العصبي المتعدد أنهم يعانون من التعب، يمكن أن يضعف التعب الذي يحدث مع مرض التصلب العصبي المتعدد مما يؤثر على قدرتك على العمل وأداء المهام اليومية.









- صعوبة المشي

يمكن أن تحدث صعوبة المشي مع مرض التصلب العصبي المتعدد لعدد من الأسباب: خدر في ساقيك أو قدميك، صعوبة في الموازنة، ضعف العضلات، تشنج العضلات، صعوبة في الرؤية، يمكن أن تؤدي صعوبة المشي أيضًا إلى إصابات بسبب السقوط.









تشمل الأعراض الشائعة الأخرى لمرض التصلب العصبي المتعدد:

- الآلام الحادة أو المزمنة.

- رعشة.

- يمكن أن تؤدي الحالة أيضًا إلى اضطرابات الكلام.









وأكد موقع healthline، أنه لا يوجد علاج متاح حاليًا لمرض التصلب العصبي المتعدد، ولكن توجد خيارات علاج متعددة، حيث تم تصميم العلاجات المعدلة للمرض (DMTs) لإبطاء تقدم المرض وتقليل معدل الانتكاس.



