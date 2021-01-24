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برلمان

برلمانية: قطاعا الصحة والنقل يحظيان بنصيب كبير من التطوير والاهتمام في عهد السيسي

الأحد 24/يناير/2021 - 12:53 م
الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
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فريدة محمد
ثمّنت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أثناء افتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي أمس السبت، مؤكدًا على أن الدولة تحتاج إلى حشد جميع الطاقات من اجل تغيير الأوضاع في القرى المستهدفة، فضلًا عن أنه من حق المصريين أن تكون كل احتياجاتهم بمواصفات عالمية ، بالإضافة إلى أنه مع نهاية 2021 لن يجد المواطنين عربة قطار قديمة على خطوط السكة الحديد.

وأكدت "عطوة"، خلال البيان الصادر لها، أنه منذ أن تولى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية،  حكم البلاد وهو يحرص جاهدًا على أن يعيش المواطن بكافة الفئات والطبقات في حياة كريمة، خاصة أنه كان هناك قطاع كبير من المواطنين مُهمشين على مدار العصور السابقة، لافتة إلى أنه حرص على توفير كافة الاحتياجات من طرق وكباري وإسكان بالإضافة إلى تدشين مشروعات قومية تُساعد على توفير احتياجات المواطنين المعيشية في  أسرع وقت ممكن. 

وأضافت عضو مجلس النواب، أن قطاع الصحة والنقل يحظى بنصيب كبير في الاهتمام والبناء من القيادة السياسية، موضحة أن الرئيس السيسي أولى اهتمامًا كبيرًا بقطاع الصحة والنقل، وجرت في عهده العديد من التطويرات والإنشاءات الجديدة التي أشاد بها العالم أجمع، فضلًا عن تطوير منظومة النقل مما ساهم وبشكل كبير في تقنين الحوادث. 

وأشارت البرلمانية، إلى أن الدولة خلال الفترة الأخيرة تعي ما يحتاجه المواطن بشكل كبير، مُتابعة :"الدولة منذ تولي الرئيس السيسي تعمل على التركيز على تلبية احتياجات المواطن ولكن الآن تحرص على توفيرها بمواصفات عالمية".
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