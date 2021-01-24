الشرطة البريطانية تستخدم العنف في فض حفل بسبب إجراءات كورونا

قامت الشرطة البريطانية بتفريق مظاهرة لمجموعة من الشباب في بريطانيا بعد أن قاموا بتنظيم حفل في سرداب أحد المنازل برغم قرارات الدولة بمنع أي مجموعة من الأشخاص من إقامة الحفلات.











وفقا لما نشرته صحيفة" ميرور" البريطانية، فإن الشرطة قامت بتفريق مجموعة من الشباب الذين قاموا بمظاهرة في الشارع ضد أفراد الشرطة بسبب منعهم من استكمال حفلتهم.









وحسب تقارير الشرطة، فإن الشباب أصبحوا أكثر عداءً مما سبق، فقد كانوا في بداية الجائحة يتعاملون مع أوامر الشرطة البريطانية ببعض الاحترام والمسئولية، ولكن يبدو أن الوضع اختلف تماما الآن.





وتداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للشرطة البريطانية وهي تفرق الشباب، وظهر في الفيديو إصابة ضابطين وبعض الشباب بسبب استخدام الشباب آلات حادة في التعامل مع الأمن.









