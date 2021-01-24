زيادة فى فترات سطوع الشمس.. الأرصاد تعلن عن استقرار الأحوال الجوية

قال الدكتور محمود شاهين ، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك حالة من الاستقرار الشديدة بالأحوال الجوية تشهدها البلاد حاليًا ، منوهًا إلى أنه خلال 72 ساعة هناك استقرار واضح بالأحوال الجوية .





وأضاف "شاهين"، خلال حواره ببرنامج الآن، المذاع على فضائية اسكترا نيوز ، أن هناك زيادة فى فترات سطوع الشمس ، وبالتالي تقل كميات السحب .





وأشار مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن، البلاد تتأثر بمرتفع جوى موجود على سطح الأرض ، هذا المرتفع الجوي يجلب رياحاً شمالية غربية قادمة من البحر المتوسط .





وتابع مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن هذه الرياح إلى حد ما بها كميات من الرطوبة في الصباح الباكر، ولكن عدم وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العلوى بها لامتداد منخفض جوي .





وأكد مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن هذا المنخفض الجوي يساعد على تكون سحب موجودة بالبحر المتوسط ويمتد تأثيرها على جمهورية مصر العربية ، وفقًا لما رصدته الأقمار الصناعية ، ومع هذا الاستقرار هناك فرص لتكون الشبورة غير المؤثرة على كافة الطرق أو حركة السفر على مدار اليوم .