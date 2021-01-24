زيادة فى فترات سطوع الشمس.. الأرصاد تعلن عن استقرار الأحوال الجوية

قال الدكتور محمود شاهين ، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك حالة من الاستقرار الشديدة بالأحوال الجوية تشهدها البلاد حاليًا ، منوهًا إلى أنه خلال 72 ساعة هناك استقرار واضح بالأحوال الجوية .
وأضاف "شاهين"، خلال حواره ببرنامج الآن، المذاع على فضائية اسكترا نيوز ، أن هناك زيادة فى فترات سطوع الشمس ، وبالتالي تقل كميات السحب .
وأشار مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن، البلاد تتأثر بمرتفع جوى موجود على سطح الأرض ، هذا المرتفع الجوي يجلب رياحاً شمالية غربية قادمة من البحر المتوسط .
وتابع مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن هذه الرياح إلى حد ما بها كميات من الرطوبة في الصباح الباكر، ولكن عدم وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العلوى بها لامتداد منخفض جوي.
وأكد مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن هذا المنخفض الجوي يساعد على تكون سحب موجودة بالبحر المتوسط ويمتد تأثيرها على جمهورية مصر العربية ، وفقًا لما رصدته الأقمار الصناعية ، ومع هذا الاستقرار هناك فرص لتكون الشبورة غير المؤثرة على كافة الطرق أو حركة السفر على مدار اليوم .