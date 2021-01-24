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اقتصاد

للتغلب على أسعار الإيجارات.. علاء السقطى: الاستثمار فى المحافظات أرخص وأسهل من القاهرة

الأحد 24/يناير/2021 - 12:25 م
صدى البلد
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محمد صبيح
ناشد المهندس علاء السقطى، رئيس اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ونائب رئيس اتحاد المستثمرين، أصحاب المشروعات الجديدة تحت الإنشاء، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن يتجهوا باستثماراتهم إلى المحافظات المختلفة وعدم التكدس بالقاهرة.


وأكد أن أسواق المحافظات بها الكثير من الفرص ومتعطشة لجميع أنواع المنتجات ولديها أعداد سكان  كبيرة تمثل قوى استهلاكية قادرة على استيعاب منتجات آلاف من المشروعات الاستثمارية، بالإضافة إلى أن أسعار المنشآت والعمالة والخدمات أرخص بكثير من القاهرة الكبرى، الأمر الذى يؤدى إلى تحقيق أهداف ربحية وجدوى اقتصادية أكبر وأسرع من الاستثمار بمحافظة القاهرة.


وأوضح أن القطاع الخاص قادر على مساعدة الحكومة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة والاهتمام بالقرى والمحافظات لأن توسيع الأسواق المستهدفة وتوزيع الاستثمارات فى المحافظات سيخلق فرص عمل أكثر ويحسن من مستوى المعيشة للأفراد، الأمر الذى سيخلق طلب أكبر على المنتجات والسلع، داعيا الحكومة إلى ضرورة تخصيص حوافز مميزة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظات.




وقال السقطى إن الإنجازات التى قدمتها الحكومة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي  لتطوير البنية التحتية بمحافظات مصر وتحسين الخدمات من الكهرباء والاتصالات والطرق جعل الاستثمار أكثر سهولة ويسرا ومثله مثل الاستثمار فى القاهرة بل قد يكون أسهل نظرا لتوافر الأيدى العاملة المدربة  بكثرة فى تلك المناطق.


وأضاف أن محافظة مثل البحيرة لديها عدد سكان يتجاوز 6 ملايين نسمة وإجمالى قوة العمل بها يصل إلى 2 مليون نسمة كذلك الشرقية بها عدد سكان يمثل 7% من إجمالى تعداد السكان فى مصر، ولديها أسواق استهلاكية كبيرة نظرًا لارتفاع عدد السكان بها مما يؤدى إلى توسع شديد فى المبيعات، كذلك محافظة أسوان التى تعد أفضل مكان للمشروعات التى تستهدف التصدير لأفريقيا، فهى بوابة أفريقيا لمصر كما هي بوابة مصر لأفريقيا، حيث إنها ملاصقة لأسواق تجمعات إقليمية أفريقية واعدة لمجموعة دول الكوميسا الذى يبلغ عدد سكانه أكثر من 380 مليون نسمة وحجم تجارته يبلغ 62 مليار دولار سنويًا، مطالبا أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بدراسة أسواق المحافظات المحلية جيدا واختيار الأنسب منها لمنتجه أو الخدمة التى  يقدمها لضمان نجاح مشروعه.


وأوضح أن الاستثمار فى المحافظات لا يحرم المشروع من تسويق منتجاته بالقاهرة وإنما يدعمها، خاصة أن هناك توسع ملحوظ فى استخدام نظم التسويق الإلكترونى صاحبه توسع فى شبكات وخدمات التوصيل والشحن، مما أسفر عن إلغاء جميع الحدود والمسافات بين المحافظات وسهل عمليات التسويق بجميع الأسواق المحلية.
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