ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الصحة: 110 من أعضاء الأطقم الطبية بعزل أبو خليفة طلبوا تلقى لقاح كورونا.. فيديو

الأحد 24/يناير/2021 - 12:52 م
صدى البلد
Advertisements
محمد غالى
قال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، إن عدد أعضاء الأطقم الطبية التي طلبت تلقيح كورونا بلغ 110 والعدد في تزايد.


وأعلنت وزارة الصحة والسكان، عن بدء تجهيزات تلقيح الأطقم الطبية، بلقاح فيروس كورونا المستجد، وذلك بمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية.

وعرضت الوزارة صورة الإقرار الذي يوقع عليه الأطباء لموافقتهم على تلقي تطعيم لقاح كورونا في مستشفى أبو خليفة للعزل في الإسماعيلية، وأيضًا صورة حقنة لقاح سينوفارم الصيني.


وأوضحت الوزارة، أنه يتطلب إجابة الأطقم الطبية عن 14 سؤالا منها هل يعاني اليوم أو خلال العشرة أيام الماضية من أي عرض من هذه الأعراض (قشعريرة ـ حمى ـ سعال ـ ضيق التنفس ـ آلام في العضلات والجسم ـ الصداع ـ فقدان للطعم أو الرائحة ـ التهاب الحلق ـ احتقان أو سيلان الأنف ـ الغثيان والقيء أو الإسهال)، والإجابة أيضا حول إصابته خلال الثلاثة أشهر الماضية بعدوى كوفيد 19 أو تم الاشتباه في إصابتك به، وهل تلقيت تطعيمات في غضون 14 يوما مثل تطعيم الإنفلونزا الموسمية.


وأشارت إلى أن كارت متابعة لقاح فيروس كورونا المستجد، يتمضمن الرقم التسجيلي والاسم الرباعي لمتلقي اللقاح، والرقم القومي، ورقم الهاتف، وتاريخ الجرعة الأولى، واسم المسئول عن التطعيم، واسم المنشأة الطبية، وموعد تلقي الجرعة الثانية، وتاريخ الجرعة الثانية، واسم المسئول عن التطعيم.


وقالت وزارة الصحة والسكان، إن اليوم، الأحد، تنطلق أولى دفعات التطعيم بلقاح كورونا الصيني «سينوفارم»  في مصر.


وأكد مصدر بوزارة الصحة، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن التطعيم سيبدأ بثلاث مستشفيات، أبو خليفة في الإسماعيلية، والنجيلة بمطروح، والعجوزة بالجيزة، وذلك بالدفعة الأولى من اللقاحات المخصصة، لتطعيم الأطقم الطبية بها.


وأعلن اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد، التعاقد مع شركة "R-pharma" وشركة "Serum Institute" الهندية، المصنعين للقاح فيروس كورونا "أسترازينيكيا/أكسفورد"؛ للحصول على 20 مليون جرعة.



وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد، إن اللقاحات آمنة وفعالة، ويتم توفير لقاحات كورونا بناءً على توجهات القيادة السياسية لوقاية المواطنين من عدوى كورونا.

 
وتسلمت هيئة الدواء المصرية، أوراق لقاح أكسفورد – أسترازينيكا البريطاني، تمهيدا لتوريده للبلاد؛ لدراسته ومنحه التصريح باستخدامه الطارئ.


وسبق أن قالت أسترازينيكا، إن لقاحها فعال بنسبة 70% في الوقاية من المرض.


ومن أبرز ميزات لقاح مختبرات أسترازينيكا وجامعة أكسفورد أنه سهل التخزين، إذ يتطلب حرارة تراوح بين درجتين وثماني درجات مئوية، وهي حرارة البرادات العادية، خلافا للقاحي موديرنا وبيونتيك وفايزر اللذين لا يمكن تخزينهما على المدى الطويل إلا بدرجات حرارة متدنية جدا تصل إلى 20 درجة تحت الصفر للقاح الأول، و70 درجة تحت الصفر للقاح الثاني.


وأعلنت مختبرات أسترازينيكا أنها قادرة على إنتاج حوالي ثلاثة مليارات جرعات من لقاحها عبر العالم في 2021.


ويعتمد اللقاح على "ناقل فيروسي"، أي أنه يستند إلى فيروس آخر هو فيروس غدّي منتشر بين القرود، تم تعديله وتكييفه لمكافحة فيروس كورونا المستجدّ.


كما أنه أول لقاح صادقت مجلة "ذي لانسيت" الطبية المرجعية على نتائجه لجهة الفعالية في 8 ديسمبر، معلنة في البيانات التي نشرتها أن لقاح أسترازينيكا "آمن".


والتأثيرات الجانبية للقاح نادرة جدا في المرحلة الراهنة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أرخص وأسهل في التخزين.. مزايا وعيوب لقاح أسترازينيكا- أكسفورد

الشراء الموحد| التعاقد على شراء 20 مليون جرعة لقاح كورونا من"أسترازينيكا"

الصحة: بدء تطعيم الأطقم الطبية بلقاح كورونا بعزل أبو خليفة غدًا

الصحة: بدء تطعيم الأطقم الطبية بلقاح كورونا غدا في 3 مستشفيات

الصحة تعلن موعد فتح موقع تلقي لقاح كورونا ..فيديو

الصحة تبدأ اليوم تطعيم الأطقم الطبية بلقاح كورونا .. ومؤتمر هام لـ هالة زايد

ترشيحاتنا

تضم 14 نائبا ويرأسها الهنيدي .. اللجنة العامة بمجلس النواب توافق على تشكيل لجنة القيم

حالة واحدة نبدأ فيها سورة التوبة بالبسملة.. الإفتاء توضحها

وزير الدفاع مهنئا وزير الداخلية: نعتز بالدور الوطني لرجال الشرطة فى حماية الجبهة الداخلية

أصغر ناشطة يمنية.. استغاثة طفلة عبر الإنترنت من زواج القاصرات تغير حياتها للأبد

مفاجأة .. جالاتا سراي يجهز عرضا لخطف مصطفى محمد

أخطأت فى اتجاه القبلة.. هل أعيد الصلاة؟ تعرف على الإجابة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار ميتسوبيشي إكليبس موديل 2021 في مصر

يا سيدي أمرك أمرك يا سيدي .. ما لا تعرفه عن السيارة التى ظهرت مع العندليب | صور

بفستان أنيق.. مي عمر تبهر متابعيها بهذه الإطلالة