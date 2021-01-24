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تعليم

رئيس جامعة أسيوط: بدء استعدادات إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول

الأحد 24/يناير/2021 - 12:30 م
رئيس جامعة أسيوط
رئيس جامعة أسيوط
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إيهاب عمر
أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، بدء الاستعدادات لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول الشهر المقبل وذلك وفق القرار المتخذ من المجلس الأعلى للجامعات في جلسته أمس.

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وقال رئيس جامعة أسيوط إن الامتحانات من المقرر لها أن تجرى تحريريا داخل الحرم الجامعي مع تشديد الإجراءات الاحترازية من أجل الحفاظ على صحة وسلامة، مع تصحيح الامتحانات إلكترونيا.

من جانبه، أكد الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، حرصه على المتابعة مع عمداء الكليات ووكلائها المختصين، والانتهاء من إعداد جداول امتحانات الفرق الدراسية بكل كلية على أن يتم إعلانها في الأسبوع الأول من الشهر القادم ونشرها إلكترونيا على مواقع الجامعة والكليات وكذلك على الصفحة الرسمية لإعلام جامعة أسيوط وذلك بما ييسر للطلاب معرفة تفاصيل مواعيد الامتحانات وأماكن اللجان، مع وضع آلية لتقسيم الطلاب إلى مجموعات صغيرة لإجراء الامتحانات العملية للفرق الدراسية التي لم تستكمل عقد امتحاناتها العملية خلال الفصل الدراسي الأول.

وأشار الدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث إلى إنه من المقرر أن يشهد بدء الفصل الدراسي الثاني والمقرر له 20 نوفمبر القادم عقد امتحانات الدراسات العليا أيضا والذي كان مقرر انعقاده خلال الشهر الماضي في  كليات القطاع الطبي وفق النظام المعتاد، وذلك عقب الانتهاء من إعلان جداول الامتحانات بفترة زمنية كافية.
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