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برلمان

نائب: مشروع الفيروز للاستزراع السمكى يحقق الاكتفاء الذاتى

الأحد 24/يناير/2021 - 12:46 م
الاستزراع السمكى
الاستزراع السمكى
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فريدة محمد
ثمن النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة في بورسعيد، مؤكدًا أنه يعد واحدًا من أهم المشروعات القومية العملاقة فى عهد السيسى.

وقال "أباظة" فى بيان له أصدره اليوم إن هذا المشروع العملاق سوف يحد من مشكلة البطالة خاصة داخل محافظات ومدن القناة لأنه يساهم في توفير 10 آلاف فرص عمل إضافة الى أنه سيعمل على تقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وتحقيق الاكتفاء الذاتى والحد من الاستيراد وزيادة فرص التصدير إلى مختلف الأسواق العالمية خاصة العربية والافريقية والأوروبية مما يوفر العملة الصعبة ويدعم الاقتصاد الوطنى.

وأكد النائب أحمد فؤاد أباظة ان مصر تعد واحدة من اهم الدول البحرية خاصة أن سواحلها تمتد لآلاف الكيلومترات على البحرين الابيض المتوسط والأحمر وهو ماجعلها تحتل  مكانة كبيرة في المنطقة في مجال الاستزراع السمكي حيث تتصدر المرتبة الأولى بين دول قارة أفريقيا ودول حوض البحر المتوسط والعاشرة عالميا بكمية قدرها نحو 1.8 مليون طن.
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