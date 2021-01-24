مناظرة 1156 حالة طبية بشرية و2394 حالة طبية بيطرية بقافلة جنوب الوادى الشاملة بـ حلايب وشلاتين وأبورماد

اختتمت جامعة جنوب الوادى، القافلة الشاملة بمنطقة شلاتين وحلايب وأبورماد، تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوي، رئيس الجامعة، وذلك فى الفترة من 19 إلى 22 يناير 2021، بمشاركة الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة السابق والدكتور أحمد عكاوي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور أحمد كمال نصارى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور على غويل، القائم بعمل عميد كلية الطب بقنا ووكلاء كلية الطب والتربية الرياضية.





وأكد رئيس الجامعة، أن القافلة قدمت خدماتها العلاجية فى مختلف التخصصات الطبية البشرية و البيطرية وقوافل التوعية الصحية والندوات التثقيفية الرياضية بمشاركة كليات الطب والطب البيطرى و طب الفم والأسنان والتربية الرياضية والتمريض وقسم الجيولوجيا بكلية العلوم.





وأضاف رئيس الجامعة، أن القافلة قامت بتقديم الخدمات الطبية البشرية و مناظرة 1082 حالة في تخصصات" الباطنة والصدر والجهاز الهضمي والكبد و الرمد وأنف وأذن وحنجرة وأطفال و نساء وتوليد و جلدية ومسالك وجراحة أوعية دموية وجراحة تجميل وعظام و مخ وأعصاب"، كما تم تحويل 20 حالة إلى المستشفيات الجامعية، وتم صرف العلاج المجانى لرواد القافلة كما قامت قافلة طب الفم و الأسنان بالكشف على عدد 74 حالة.





وأضاف الدكتور أحمد كمال نصارى، نائب رئيس الجامعة، بأن القافلة الطبية البيطرية قامت بمناظرة وإجراء العمليات الجراحية والتوليد وتقديم العلاج لـ 2394 حالة من الابل والأغنام والماعز في اطار الحفاظ على الثروة الحيوانية وتوفير الرعاية اللازمة.

وأضاف نائب رئيس الجامعة، أن القافلة قامت بتوزيع مواد غذائية وبطاطين بمنطقة شلاتين و حلايب وجبل علبة بأبورماد.





و أشار نائب رئيس الجامعة، إلى أن القافلة ضمت ايضًا قافلة رياضية قامت بعمل العديد من الندوات التثقيفية عن الرياضة وعلاقتها بفيروس كورونا بقصر ثقافة أبو رماد ونادى شلاتين الرياضى ومنطقة جبل علبة وقرية أبرق، تناولت تأثير ممارسة الانشطة الرياضية وطرق ممارسة التدريبات الرياضية داخل المنازل، حاضر فيها الدكتور عبد الحق سيد، وكيل كلية التربية الرياضية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و برامج توعوية رياضية.





كما ضمت القافلة قافلة توعية صحية قام بها أعضاء هيئة التدريس من كلية التمريض بعمل العديد من الندوات للتوعية الصحية في مستشفى شلاتين ومركز صحة الاسرة بمدينة حلايب، تناولت عدة موضوعات منها " الصحة الإنجابية والتغذية السليمة للأمهات وفيروس كورونا وطرق الوقاية منه" كما تم تنفيذ ندوة توعية بإحدى دور الحضانة بمدينة شلاتين ضمت الأطفال و أولياء امورهم تناولت بالشرح التغذية للأطفال و الاسعافات الأولية.

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