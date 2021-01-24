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أخبار العالم

تفاصيل تطليق محكمة سعودية لزوجة أطلق عليها زوجها النار في غرفة نومها

الأحد 24/يناير/2021 - 12:35 م
أرشيفية
أرشيفية
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قسم الخارجي
بعدما أطلق عليها زوجها النار في منزلهما نتيجة خلاف بينهما، تطور الوضع إلى ما لا تحمد عقباه، حيث قضت محكمة سعودية بتطليق مواطنة سعودية من زوجها الجاني، وإيداعه السجن على جريمته، وفق ما ذكرت صحيفة "عكاظ" التي نشرت التفاصيل.



قالت الصحيفة، إنه صدر حكم من محكمة الأحوال الشخصية بجدة، بفسخ عقد زواج مواطنة أطلق عليها زوجها رصاصة اخترقت رقبتها، وأصابتها بجرح قطعي، ترافق مع سيلٍ من الإهانات.

وكشفت مصادر، أن الحكم الصادر بحق الزوج تضمن إدانته بالشروع في قتل زوجته وهي على سرير النوم وحيازته سلاحًا غير مرخص، وصدر حكم نهائي بسجنه 6 أشهر، وقررت المحكمة شطب نصف المدة المحكوم بها لتصبح 3 أشهر.

ونشرت "عكاظ"، وفق تفاصيل جديدة، إنه ثبت لدى المحكمة الجزائية، إدانة الزوج، والشروع في قتل زوجته، بإطلاق النار عليها من مسدس والتسبب في إصابتها، وحيازة سلاح ناري وطلقة حية دون تصريح.

وحكمت المحكمة أولًا بعقاب الزوج بالسجن لمدة 6 أشهر مع وقف التنفيذ 3 أشهر لتصبح المدة المحكوم بنفاذها على الزوج 3 أشهر لقاء الشروع في القتل بإطلاق النار على زوجته.

وقضت المحكمة بتطبيق المادة (٤٠) من نظام الأسلحة والذخائر لقاء حيازة المتهم لسلاح غير مرخص وحيازة طلقة حية وسجنه شهرين بعد انتهاء ما ورد في الحكم أولًا.


كما حكمت بمصادرة السلاح الناري والطلقة، وتطبيق المادة ۱۳ من نظام الحماية من الإيذاء وسجنه شهرين بعد انتهاء ما ورد في أولًا وثانيًا، واكتسب الحكم القطعية بفوات مدة الطعن.

وروت الزوجة المفسوخ نكاحها لـصحيفة "عكاظ" تفاصيل مثيرة، وأكدت أنها لجأت إلى القضاء بعد معاناة لا توصف من الخوف والرعب من طليقها فهربت بعدها إلى دار الضيافة للمعنفات في جدة.


وقالت في رسالة خطية لــ"عكاظ": "أنا يتيمة الأب، عانيت الظلم والعنف من أول يوم زواج، بداية بالاضطهاد الذي عانيته في حياتي لم أحصل على أي شيء من مهري حتى الآن، عانيت التعذيب الوحشي فأصبحت مريضة نفسية أتناول الأدوية حتى أستطيع النوم ولو ساعة واحدة في اليوم".


واضافت : "ذات يوم حضر زوجي (طليقي حاليًا) لغرفة النوم، وأوهمني أنه يعد مفأجأة لي وقام بتغطيتي ببطانية ثم أطلق رصاصة من مسدس تجاه رقبتي من الجهة اليمنى اخترقت رقبتي وأصابت إصبعي وتركني وسط بركة من الدماء".


وأوضحت الزوجة أن زوجها السابق حاول خنقها والاعتداء عليها، ذاكرة أنه يعاني من اعتلالات نفسية حسب ما ورد في جلسات المحاكمة.
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