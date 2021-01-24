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رياضة

بعثة الريشة الطائرة تعود إلى القاهرة بعد أزمة بطولة تايلاند الدولية

الأحد 24/يناير/2021 - 12:24 م
المنتخب الوطني الأول
المنتخب الوطني الأول للريشة الطائرة
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عبدالله هشام
عادت مساء أمس السبت، بعثة المنتخب الوطني الأول للريشة الطائرة، قادمة من تايلاند بعد حل أزمة احتجازهم بسبب الاشتباه في إصابة أدهم حاتم لاعب منتخبنا الوطني بفيروس كورونا المستجد.

وتعود تلك الأزمة بسبب العينة الإيجابية الأولى أدهم حاتم قبل أن يثبت عدم صحتها بعدما سجلت العينتين الآخيرتين سلبية مسحته وعدم إصابته بفيروس كورونا، ولكن تعنت اللجنة المنظمة لبطولة "تايلاند" بضرورة عزله ونقله لأحد المستشفيات علمًا أن اللاعب خرج في فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع التوصل الاجتماعي "فيس بوك" وأكد سلامته وأنه في أحسن حال.

مما ترتب عليه تدخل اتحاد اللعبة برئاسة هشام التهامي ومسؤولي السفارة المصرية في تايلاند إضافة إلى متابعة الأمر من قبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والذي أصدر تعليماته بضرورة عودة اللاعبين على أقصى سرعة.

وضمت البعثة 3 لاعبين وهم "هادية حسني وضحى هاني وأدهم حاتم".
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