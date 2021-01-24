خريجي الأزهر تهنئ رجال الشرطة ببني سويف في عيدهم الـ 69

قدم وفد من المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف ببني سويف، بإشراف الدكتور رمضان حسان رئيس قسم اللغة العربية بجامعة الأزهر الشريف، وعضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ورئيس الفرع، والوفد المرافق له اليوم بتقديم التهنئة إلي اللواء محمد مراد مدير أمن بني سويف في مكتبه اليوم بمناسبة بعيد الشرطة.





يأتي ذلك تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.





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حضر اللقاء كل من فضيلة الشيخ عصام حسني عبد الحليم الوكيل الشرعي للإدارة المركزية لمنطقة بني سويف والأمين العام للمنظمة ،والشيخ محمد سعيد يوسف واعظ بمنطقة وعظ بني سويف وعضو المنظمة ،والشيخ محمد رمضان أمام وخطيب ومدرس بمديرية أوقاف بني سويف وعضو المنظمة ،و هالة سيد عبد المقصود منسق ومسؤول العلاقات العامة بالمنظمة.





وقال الدكتور رمضان حسان ، إن وفد المنظمة قدم التهنئة لمدير الأمن بمناسبة عيد الشرطه٦٩ والموافق ٢٥يناير من كل عام ،كما قدموا التحية والتقدير لرجال مصر الأوفياء وقراءة الفاتحة علي أرواح الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الوطن وحفاظا على أمنه وسلامة أراضيه.



