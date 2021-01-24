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برلمان

برلماني: مشروع الاستزراع السمكي سيوفر الآلاف من فرص العمل

الأحد 24/يناير/2021 - 01:25 م
الاستزراع السمكى
الاستزراع السمكى
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فريدة محمد
أشاد النائب إبراهيم الديب عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، بمشروع الفيروز للاستزراع السمكى بشرق التفريعة في محافظة بورسعيد، واصفا المشروع بأنه الأكبر من نوعه فى الشرق الأوسط لأنه يضيف إنجازًا جديدًا لسلسلة الإنجازات التنموية العملاقة التى تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة.

وأكد الديب في بيان له اليوم، أن هذا المشروع سيوفر الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة في الكثير من التخصصات، فضلا عن أنه سيكون إضافة كبيرة في تنمية قناة السويس وشبه جزيرة سيناء.

وذكر عضو مجلس النواب، أن من بين أهداف هذا المشروع يساعد على  تقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وتحقيق الاكتفاء الذاتى والحد من الاستيراد، بالإضافة إلى زيادة فرص التصدير إلى الأسواق العربية والأوروبية، مشيدا بدور  الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية التابعة للقوات المسلحة بالتعاون مع هيئة قناة السويس.

وأوضح النائب، أن هذا المشروع يتميز بوجود أحواضًا للصيد سميت مشروع الفيروز، بالإضافة لمنطقة الدبية وأسطولًا للصيد البحري، فضلا عن وجود تقنيات متطورة لأول مرة منها الاستزراع بالاقفاص السمكية والارتقاء بمستوى التصنيع السمكي في جميع المجال تهدف زيادة نصيب الفرد من الأسماك ومحاولة سد الفجوة الغذائية وتقليل الاستيراد.
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