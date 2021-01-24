رئيس جامعة أسيوط: شراء 12 عمارة سكنية لتخصيصها كفرع للمدينة الجامعية بمدينة أسيوط الجديدة

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن قرب الانتهاء من إجراءات شراء 12 عمارة سكنية بمنطقة الرحاب لتخصيصهم كفرع للمدينة الجامعية بمدينة أسيوط الجديدة وذلك لخدمة طلاب الجامعة بفرع الجامعة في تلك المنطقة وكذلك طلاب الجامعة الأهلية المقرر أن تبدأ الدراسة بها فى مطلع العام الجامعي القادم 2021 / 2022 .





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جاء ذلك خلال زيارته لمدينة أسيوط الجديدة بحضور الدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومحمود بخيت أمين عام الجامعة والمهندس أحمد أمين، مدير عام الشئون الهندسية بالجامعة سابقًا، حيث كان في استقبالهم المهندسة جيهان عمار رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة وعدد من المهندسين المختصين بالجهاز .





وقال رئيس جامعة أسيوط إن العمارات السكنية الجديدة تضم نحو 1000 غرفة ومن المقرر لها أن تستوعب نحو ألفين طالب وطالبة، وسيتم متابعة هذا الشأن مع الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب من أجل تجهيز العمارات وفرش الغرف وتوفير أتوبيسات تابعة للجامعة لتسهيل انتقال الطلاب ووضع آلية لتأمين الطلبة والطالبات المغتربين المقرر إقامتهم بتلك المباني .





وأوضحت الدكتورة مها غانم أن زيارة رئيس الجامعة لمنطقة أسيوط الجديدة تضمنت أيضًا عقد اجتماع مطول مع مسئولي جهاز تنمية أسيوط الجديدة وذلك لمتابعة إنهاء إجراءات استلام نحو 130 فدانًا متخصصة لجامعة أسيوط بمنطقة الرحاب بأسيوط الجديدة والمقرر أن يتم عليها بناء 201 عمارة سكنية للعاملين وأعضاء هيئة التدريس ، كما أنه جار دراسة فكرة إنشاء نادي لجامعة أسيوط على غرار القرية الأولمبية ونادي الجامعة لخدمة أعضاء هيئة التدريس والعاملين وطلاب الجامعة ولإثراء الحركة العمرانية بتلك المنطقة.