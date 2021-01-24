بعد قرار المجلس الأعلى للجامعات.. جامعة عين شمس: إعلان جداول الامتحانات أول فبراير.. خبراء: مراجعة المقررات الدراسية والبعد عن السوشيال ميديا

- إعلان جداول الاختبارت وفقًا لقرار المجلس الأعلى للجامعات بتربية نوعية عين شمس
- خبير تعليمي يقدم نصائح لطلاب الجامعات للاستعداد للاختبارات
- دور أعضاء هيئة التدريس الآن هو فرض تكليفات على الطلاب تساعدهم في الامتحانات
قال الدكتور أسامة السيد، عميد كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس، إنه وفقًا لقرار المجلس الأعلى للجامعات تعلن جداول الاختبارات أول شهر فبراير، مؤكدًا استعداد الكلية لبدء الاختبارات وسط إجراءات احترازية مشددة واتخاذ جميع التدابير الوقائية للحفاظ على الطلاب من انتشار العدوى بينهم.
وأوضح الدكتور أسامة السيد، في تصريحاته لـ "صدى البلد"، أن جداول الاختبارات ستعلن عقب الانتهاء من إعدادها، لافتًا إلى أن الكلية قد رفعت جميع المقررات الدراسية عبر المنصات الإلكترونية لبدء الطلاب الاستعداد للاختبارات.
وقال الدكتور تامر شوقي، الخبير التعليمى بجامعة عين شمس، إنه على جميع الطلاب الاستعداد لبدء الاختبارات وفقًا لقرار المجلس الأعلى للجامعات بإعلان جداول الاختبارات أول شهر فبراير على أن تبدأ الاختبارات في20 فبراير بالجامعات، وذلك وسط الإجراءات الاحترازية المشددة للحفاظ على الطلاب.
وأوضح أن هذه الفترة مهمة جدًا للطلاب من
حيث مراجعة المقررات الدراسية ومذاكرة المواد التي لم يتم مراجعتها، لافتًا إلى
أهمية عدد ساعات المذاكرة بالنسبة للطلاب حسب القدرة الاستيعابية والتي تختلف من
طالب لآخر.
وأشار إلى أهمية البعد عن السوشيال ميديا حتى لا يتعرض الطالب للتشتيت الذهني، مؤكدًا توفير جامعة عين شمس لكل متطلبات الطلاب لمساعدتهم في فهم المقررات الدراسية من خلال "الفيديو" و"البدي إيف" والتواصل عبر "السوشال ميديا".
وأكد أن
مراجعة المقررات الدراسية لا تقل عن أربع مرات قبل دخول الاختبارات، مشددًا على
أهمية التركيز على المعلومات التي تتوفر من بين السطور للاستعداد للاختبارات
المتعددة من الاختيار.
كما أوضح أن التعليم الجامعي هو الذي يعتمد فيه الطالب على نفسه وعلى البحث من خلال المكتبات الإلكترونية حتى يحصل على كل المعلومات التي يتطلبها تخصص دراسته، مشيرًا إلى توفير المنصات التعليمية التي تم رفع جميع المقررات الدراسية عليه استعدادا للاختبارات دون أى معوقات.
وأكد رئيس قسم
المناهج أهمية دور أعضاء هيئة التدريس في الوقت الحالي من خلال التكليفات
التي يتم طرحها على الطلاب، والتي تساعدهم في تحصيل المقررات الدراسية استعدادًا
للاختبارات.