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اقتصاد

«التصديري للصناعات الغذائية» ينظم ندوة حول تنمية الصادرات الغذائية إلى تنزانيا الأربعاء المقبل

الأحد 24/يناير/2021 - 12:42 م
صدى البلد
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أ ش أ
 ينظم المجلس التصديري للصناعات الغذائية بالتعاون مع جهاز التمثيل التجاري ندوة إلكترونية عبر منصة ZOOM بعنوان "فرص تنمية الصادرات الغذائية المصرية إلى تنزانيا" يوم الأربعاء المقبل .

وأوضح المجلس  في بيان اليوم أن الندوة تهدف إلى توعية الشركات المصرية ومُصدري الصناعات الغذائية المصريين بأهمية السوق التنزاني، مضيفا أنه سيتم استعراض تطور الصادرات المصرية خلال السنوات السابقة وأهم السلع المصرية التي يتم تصديرها.


كما أشار إلى أن المكتب التجاري المصري في دار السلام / تنزانيا سيقوم باستعراض تركيب السوق التنزاني، وآليات النفاذ إلى هذا السوق الأفريقي الهام.

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