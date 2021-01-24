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أخبار العالم

وزير الإعلام الكويتي: انطلاق الاحتفالات الوطنية مطلع فبراير المقبل تحت شعار للسلام وطن

الأحد 24/يناير/2021 - 12:52 م
دولة الكويت
دولة الكويت
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ميس رضا

أعلن وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي رئيس اللجنة الدائمة للاحتفال بالمناسبات والأعياد الوطنية عبدالرحمن المطيري أن الاحتفالات الوطنية هذا العام بالعيد الوطني الـ 60 والذكرى الـ 30 للتحرير ستنطلق رسميا مطلع فبراير المقبل تحت شعار (للسلام وطن) مع الحفاظ على الاشتراطات والاحترازات الصحية.


وقال الوزير المطيري، في تصريح صحفي له اليوم،عقب ترؤسه اجتماعا للجنة إن الاحتفالات الوطنية هذا العام التي تستمر حتى 31 مارس المقبل لها طابع خاص ومميز لأنها تقام للمرة الأولى تحت قيادة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.


وأضاف أن شعار الاحتفالات الوطنية هذا العام يأتي تعبيرا عن دور دولة الكويت الريادي في تحقيق السلام الدولي الذي أرسى دعائمه الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح،وواصل المسيرة أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.


وأوضح أن الاجتماع استعرض الاستعدادات الخاصة بانطلاق الحملة الشعبية (نرفع علمنا ونفتخر) التي سيتم تدشينها من وزارة الإعلام غدا وهي دعوة للمواطنين والمقيمين لرفع علم البلاد من أماكن وجودهم تعزيزا لمعاني الولاء والانتماء التي جبل عليها أهل الكويت الأوفياء، داعيا الجميع إلى المشاركة في هذه الحملة لما يمثله علم البلاد من رمز وطني يلتف حوله الجميع حبا وتضحية وفداء.


وأشار إلى أن وزارة الاعلام ستخصص دورة برامجية خاصة في تلفزيون وإذاعة الكويت لإبراز هذه المناسبة وما يصاحبها من فعاليات متنوعة مضيفا أن الاستعدادت جارية نحو إنتاج برامج خاصة وأغان وطنية وفلاشات تظهر هذه المناسبة.


وبين الوزير المطيري أن وزارة الدفاع ستقيم خلال الاحتفالات عرضا عسكريا جويا بحريا ابتهاجا بهذه المناسبة بالتعاون مع الأشقاء بدول مجلس التعاون الخليجي والدول الصديقة في نادي الضباط، كما سيتم عمل نشيد وطني غنائي بعنوان (بهجة الدار) يشارك فيه شبان وشابات الكويت كما ستقيم الهيئة العامة للشباب عدة أنشطة ومبادرات شبابية.


وأكد وجوب التقيد بالاشتراطات الصحية المعلنة في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

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