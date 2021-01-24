بعد أنباء رحيل وجيه أحمد.. اتحاد الكرة يحسم الجدل حول مصير لجنة الحكام

كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة مصير لجنة الحكام الرئيسية في الجبلاية برئاسة وجيه أحمد.





كانت العديد من الأندية طالبت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد بإقالة وجيه أحمد بعد الأزمات التحكيمية التى شهدتها مباريات الدوري الممتاز مؤخرًا.





قال المصدر ذاته إن اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد ترفض إقالة وجيه أحمد وأعضاء اللجنة من مناصبهم رغم ورود شكاوى من أندية سموحة وإصدار بيانات من جانب قطبي الكرة المصرية النادي الأهلي والزمالك.





لفت إلى أن مسؤولي الجبلاية تمسكوا بتجديد الثقة في لجنة الحكام بكامل تشكيلها وعدم الانسياق وراء مطالبات الأندية المتضررة من القرارات التحكيمية بالإطاحة روجيه أحمد ورفاقه.





شدد على أن لجنة التحكيم بقيادة وجيه أحمد مستمرة في عملها لحين إشعار آخر مشيرة إلى أن الجبلاية ترى أن أخطاء الحكام واردة في كافة دوريات العالم.



