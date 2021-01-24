ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

جامعة حلوان : 4 شروط للاستفادة من صندوق التكافل الاجتماعى

الأحد 24/يناير/2021 - 01:04 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
Advertisements
كريم ناصر
تستقبل جامعة حلوان ، مصروفات الطلاب الكترونيا دون الذهاب للجامعة عبر ٧ خدمات مميكنة ، وقد اعلنت الجامعة عنن استقبالها لأوراق الطلاب الراغبين فى الحصول على التكافل الاجتماعى .  

وأوضحت الجامعة للطلاب الراغبين بالاستفادة من التكافل الاجتماعى بجامعة حلوان، الشروط الى توجب ذلك، والتي تتمثل في الأتي:

- ان يكون الطالب مصرى الجنسية 

- ان يكون مستجد فى فرقته الدراسية غير باقى للاعادة 

- ان لا تكون الجامعة اصدرت ضده اى احكام تٱديبية 

- ان لا يزيد متوسط  دخل الفرد فى الاسرة عن ٧٠٠ جنيه . 


جدير بالذكر انه قد فعَّلت جامعة حلوان عدة آليات منذ بداية العام الدراسى؛ لدفع المصروفات الدراسية للطلاب "عن بُعد"، عن طريق عدة خدمات الكترونية أو عبر التحويلات البنكية. 

وذالك عبر فروع كل من : 

- امان Aman 
- مصاري Masary 
- ممكن Momeen 
- ايجي باي EgyPay 
- البريد المصري Egypt Post 
- سمارت Smart 
- وقتي Wakty " 
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

التعليم العالى تعلن الجدول الزمني لانتخابات الاتحادات الطلابية.. سبعة لجان كل منها مكونة من 4 أعضاء ورئيس ونائب

آخر موعد لسداد المصروفات بحقوق إنجليزى حلوان.. اليوم

طرق سداد المصروفات لطلاب جامعة حلوان

جامعة مطروح تتلقى طلبات الطعون لانتخابات اتحاد الطلاب

لطلاب جامعة حلوان.. تعرف على كيفية الحصول على كود دفع المصروفات

كيفية حصول طلاب جامعة القاهرة على كود دفع المصروفات

ترشيحاتنا

تفاصيل 14 سؤالا أجابت عليها الأطقم الطبية قبل تلقي لقاح كورونا

أجواء باردة وغائمة.. الأرصاد السعودية تحذر مواطنيها من طقس اليوم

ما كشفوه كان خطيرًا.. مصادر تفضح خطط ترامب في آخر أيامه

أصغر ناشطة يمنية.. استغاثة طفلة عبر الإنترنت من زواج القاصرات تغير حياتها للأبد

يورجن كلوب: ليفربول لن يتعطل بسبب محمد صلاح

تسجيلات بصوت العندليب .. هل تزوج عبد الحليم من سعاد حسني؟ "القصة الكاملة"

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار ميتسوبيشي إكليبس موديل 2021 في مصر

يا سيدي أمرك أمرك يا سيدي .. ما لا تعرفه عن السيارة التى ظهرت مع العندليب | صور

بفستان أنيق.. مي عمر تبهر متابعيها بهذه الإطلالة