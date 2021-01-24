جامعة حلوان : 4 شروط للاستفادة من صندوق التكافل الاجتماعى

تستقبل جامعة حلوان ، مصروفات الطلاب الكترونيا دون الذهاب للجامعة عبر ٧ خدمات مميكنة ، وقد اعلنت الجامعة عنن استقبالها لأوراق الطلاب الراغبين فى الحصول على التكافل الاجتماعى .





وأوضحت الجامعة للطلاب الراغبين بالاستفادة من التكافل الاجتماعى بجامعة حلوان، الشروط الى توجب ذلك، والتي تتمثل في الأتي:





- ان يكون الطالب مصرى الجنسية





- ان يكون مستجد فى فرقته الدراسية غير باقى للاعادة





- ان لا تكون الجامعة اصدرت ضده اى احكام تٱديبية





- ان لا يزيد متوسط دخل الفرد فى الاسرة عن ٧٠٠ جنيه .





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جدير بالذكر انه قد فعَّلت جامعة حلوان عدة آليات منذ بداية العام الدراسى؛ لدفع المصروفات الدراسية للطلاب "عن بُعد"، عن طريق عدة خدمات الكترونية أو عبر التحويلات البنكية.





وذالك عبر فروع كل من :





- امان Aman

- مصاري Masary

- ممكن Momeen

- ايجي باي EgyPay

- البريد المصري Egypt Post

- سمارت Smart