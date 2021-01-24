قالوا لـ صدى البلد.. راجح داود: لم أتمن التلحين للمطربين القدامى.. نسرين طافش: سارة جذبتي للمشاركة في الوجه الآخر

أدلى عدد من نجوم الفن بتصريحات خاصة لـ "صدى البلد" سواء عن أعمالهم الجديدة أو عن الموضوعات الأكثر إثارة للجدل خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها على النحو التالي:



نسرين طافش

أعربت الفنانة نسرين طافش، عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل "الوجه الآخر" للنجم ماجد المصري، والذي حقق نجاحا جماهيريا كبيرا.



وقالت نسرين طافش، في تصريح لـ"صدى البلد"، إن هناك أسبابا كثيرة جذبتها للمشاركة في مسلسل "الوجه الآخر" الذي يعرض حاليا، أبرزها القصة التي يناقشها العمل، بالإضافة إلى الشخصية الصعبة التي تجسدها ضمن أحداث العمل وهي دور "سارة"، فهي جديدة عليها، حيث تعمل سيدة أعمال طموحة وقيادية ناجحة لديها قدرة كبيرة على النجاح في المجال الذي تعمل به.



وتعاني سارة من مشكلة كبيرة وهي عدم الإنجاب وتحاول طوال أحداث المسلسل أن تصل إلى علاج لحل هذه الأزمة كونها تشعر بعدم الرضا بسبب هذا الموضوع، أيضا تشعر بفراغ كبير في حياتها بسبب حبها للأطفال، فتحاول طوال الوقت أن تعوض هذا النقص بتحقيق نجاح كبير في مشروعاتها الخاصة.



مسلسل "الوجه الآخر" بطولة ماجد المصرى، نسرين طافش، مادلين طبر، ندى موسى، عماد رشاد، حنان سليمان، دينا المصري، أحمد خليل وعدد آخر من الفنانين، والعمل قصة ماجد المصرى، وتأليف فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش.







كامل الباشا

تحدث الفنان الفلسطيني كامل الباشا عن المختلف في السينما المصرية، خاصة بعد أن عرض له مؤخرا فيلم "حظر تجول" بمهرجان القاهرة والسينما المصرية.





وقال لـ"صدى البلد"، إن التواجد في السينما المصرية له طعم مختلف، موضحا أنه تربى على الفن المصري وارتبط بالعديد من النجوم الكبار، مثل يوسف وهبي وجلال الشرقاوي.









وأضاف أن العمل في السينما المصرية كان حلما بعيد المنال ولكنه تمكن من تحقيقه.





تدور أحداث فيلم "حظر تجول" حول فاتن التى تخرج من السجن بعد عشرين عاما، بسبب ارتكابها جريمة مريعة، ويعود الفيلم إلى خريف 2013 بعد قرار حظر التجول بمصر، والذي أجبر فاتن على قضاء ليلتها عند ليلى والتي تعرضها لمحاكمة ثانية بحثًا عن إجابات لأسئلة مسكوت عنها، لتمر الليلة في محاولة كل منهما لتقبل الأخرى.





الفيلم بطولة إلهام شاهين وأمينة خليل وأحمد مجدي ومحمود الليثي، والفلسطيني كامل الباشا الحاصل على جائزة أفضل ممثل في الدورة الـ 74 من مهرجان فينيسا السينمائي الدولي عن فيلم قضية رقم 23، الفيلم تصوير عمر أبو دومة، تصميم أزياء ناهد نصرالله، موسيقى تصويرية تامر كروان، ومن تأليف وإخراج أمير رمسيس.





راجح داود

قال الموسيقار راجح داود لـ "صدى البلد"، إنه لم يتمن أن يلحن لأحد المطربين الكبار القدامى.









وبسؤاله عن قوله قبل ذلك في أحد التصريحات إنه كان يتمنى أن يلحن لأم كلثوم، قال إن هذا ليس حقيقيا، لافتا إلى أن الست تحتاج إلى لون معين من الموسيقى لا يتناسب معه، مشيرا إلى أنه ليس أى ملحن قادر على التلحين للسيدة أم كلثوم.









يعد الموسيقار راجح داود واحدًا من أهم الموسيقيين فى مصر، وقد حملت عدد من الأعمال السينمائية المهمة توقيعه، مثل البحث عن سيد مرزوق ، الكيت كات، أرض الخوف، رسائل البحر، مواطن ومخبر وحرامى، الراعى والنساء، وغيرها من الأعمال.









كما حصل راجح داود على العديد من الجوائز والأوسمة، أهمها وسام شرف من الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز 2018 بعد تلحينه النشيد الوطني الموريتاني وجائزة الدولة للتفوق في الفنون من المجلس الأعلى للثقافة، وجائزة الدولة التشجيعية في الفنون من المجلس الأعلى للثقافة.