محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء مشروع صرف صحي قرية المسعودي وكوبري الكيلو 149 بأبو تيج

واصل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أعمال تنفيذ مشروع صرف صحي قرية المسعودي ومشروع إنشاء كوبري الكيلو 149 على ترعة نجع حمادي بمركز أبو تيج، وذلك للوقوف على معدلات التنفيذ وتذليل العقبات أمام التنفيذ ضمن أعمال المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وذلك تنفيذًا لخطة الدولة للنهوض بالمرافق والخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم وفقًا لخطة التنمية المستدامة وبرامج تنمية الصعيد.





رافقه خلال الجولة التفقدية المهندس مصطفى عبدالفتاح مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط ويسرى كامل رئيس مركز ومدينة أبو تيج وبعض مسؤولي الشركات المنفذة.





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حيث بدأ المحافظ جولته بتفقد أعمال تنفيذ مشروع صرف صحي قرية المسعودي واستمع من المهندسين المشرفين على المشروع لمعدلات التنفيذ والأعمال الجاري تنفيذها بالمشروع والتي تتمثل في محطة رفع ووحدة معالجة لمياه الصرف الصحي وشدد المحافظ على سرعة نهو الأعمال بالمشروع وفقًا للخطة الزمنية بالإضافة إلى التأكيد على مراعاة المعايير والضوابط القياسية في التنفيذ.





كما تفقد المحافظ أعمال إنشاء كوبري "كيلو 149" على ترعة نجع حمادي الغربية والذي يجرى انشاؤه بتكلفة 18 مليون جنيه بحمولة 70 طنا واستمع إلى شرح لمراحل الإنشاء ومعدلات التنفيذ فضلًا عن أهمية الكوبري الذي يربط قرى مركز أبوتيج بالمدينة مرورًا بشريط السكة الحديد وترعة نجع حمادي كما تابع أعمال تبطين وتدبيش جانبي الطريق على ترعة نجع حمادي واستكمال أعمال الرصف للطريق.



