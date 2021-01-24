مصر تمدد حالة الطوارئ 3 أشهر وتبدأ حملة تطعيم الطواقم الطبية.. تقرير يفضح ترامب.. المملكة أنموذج للتسامح وكورونا كارثة مستمرة في العالم.. الأبرز في الصحف السعودية

طقس بارد يضرب السعودية

بريطانيا.. لا ضوء في نهاية النفق

60 مليونًا تطعموا.. ولندن تقلل من شأن تشكيك بعض الدول في نجاعة «فايزر»

باباجان: صمت أردوغان «جريمة»









تناولت الصحف السعودية عددًا من الموضوعات المحلية والعربية، والتي سيطرت عليها موضوعات فيروس كورونا وتنصيب جو بايدن.









وقالت صحيفة "عكاظ"، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بتمديد حالة الطوارئ المعلنة في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، ابتداءً من الساعة الواحدة من صباح اليوم، الأحد.









وأفاد القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية بأن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين، في جميع أنحاء البلاد.









حول كورونا، قالت الصحيفة: "يزداد الوضع في بريطانيا بؤسًا، وتكبر مِحنة المملكة المتحدة مع مرور كل يوم، ولا يظهر أي إحصاء يبعث التفاؤل بقرب انكشاف الغُمّة إلا ويتبعه تحذير يزيد التشاؤم حيال ما هو قادم من أيام الأزمة الصحية".





وتزداد المحنة بالنظر إلى تطورات الوباء في العالم، فبعد يوم شهد 655.193 إصابة جديدة، منها 186.891 في الولايات المتحدة؛ قفز عدد الإصابات حول العالم فجر الأحد إلى أكثر من 99 مليونًا، وتبع ذلك ارتفاع عدد وفيات العالم بوباء كوفيد-19 ليصل إلى 2.12 مليون وفاة.









وقفز عدد المصابين في أمريكا أمس إلى 25.39 مليون نسمة.









وتخطت فرنسا 3 ملايين إصابة أمس. وتجاوز عدد وفيات ألمانيا بكوفيد 50 ألفًا.











وزاد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون شعبه فزعًا وبؤسًا مساء الجمعة، بإعلانه أن الإغلاق الراهن -وهو الثالث منذ اندلاع الجائحة- قد يستمر حتى الصيف.









وارتفع عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم باللقاحات المتاحة المانعة للإصابة بفايروس كوفيد-19 حول العالم أمس، إلى 60.31 مليون نسمة، في 55 بلدًا.









بيد أن اللقاحات الجديدة لا تزال تثير جدلًا لا يبدو أنه سيخمد قريبًا. فقد أعلن المستشار الطبي للرئيس الأمريكي جو بايدن عالم مكافحة الأمراض المعدية الدكتور أنطوني فوتشي أمس الأول، في تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض، أنه شعر بأعراض جانبية خفيفة بعد خضوعه للإبرة الثانية من لقاح شركة موديرنا الأمريكية.











وأضاف أن الأعراض استمرت لديه نحو 24 ساعة، وزاد أنه شعر بالإجهاد الشديد وبشيء من الألم، ويقول العلماء إن مثل هذه الأعراض تمثل دليلًا على تفاعل جهاز المناعة مع اللقاح.









في سياق آخر من "عكاظ"، شن رئيس حزب الديمقراطية والتقدم التركي علي باباجان، هجومًا جديدًا على الرئيس التركي رجب أردوغان، منددًا بصمته بشأن حادثة الاعتداء على نائب رئيس حزب المستقبل سلجوق أوزداغ. ونقلت صحيفة «زمان» أمس (السبت) عن باباجان وصفه لصمت أردوغان بـ«الأمر الخطير».









من جانبها، قالت صحيفة "الشرق الأوسط": "تبدأ وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم الأحد، حملة تطعيمات للطواقم الطبية في مستشفيات العزل الخاصة بمرضى «كورونا».









ومن المقرر أن تكون البداية من مستشفيات أبوخليفة للعزل بمحافظة الإسماعيلية والعجوزة بالجيزة والنجيلة بمطروح، وفقًا لما ذكرته الهيئة الوطنية للإعلام.









وأوضحت الوزارة أن التطعيمات آمنة، وخضعت لجميع التحاليل التي أثبتت فاعليتها، مشيرة إلى أن الدراسة أثبتت فاعلية اللقاح بنسبة 86 في المائة، وأن نجاحه في توليد أجسام مضادة وصل إلى 99 في المائة، كما وصلت قدرة منعه لحدوث إصابات متوسطة أو عنيفة إلى 100 في المائة.









وقالت الصحيفة في موضوعٍ آخر، إن صحيفة "وول ستريت جورنال"، ذكرت أن الرئيس السابق الأمريكي دونالد ترامب فكر في تغيير القائم بأعمال وزير العدل بمسئول على استعداد لمتابعة ادعاءات لا أساس لها بتزوير الانتخابات ودفع وزارة العدل إلى مطالبة المحكمة العليا بإبطال فوز الرئيس جو بايدن.









وأضافت الصحيفة نقلًا عن أشخاص مطلعين على الأمر أن الجهود التي بُذلت في الأسابيع الأخيرة من رئاسة ترمب أخفقت بسبب اعتراض المعينين من قبله بوزارة العدل الذين رفضوا رفع ما وصفوها بدعوى قضائية لا سند لها من الناحية القانونية في المحكمة العليا.









وجاء في صدر صحيفة "الرياض"، أجمع أمنيون وقانونيون وأكاديميون على انتصار غير مسبوق للدبلوماسية السعودية عالميا بتبني الأمم المتحدة مشروع قرار يعزز ثقافة السلام والتسامح لحماية المواقع الدينية وإدانة كل أعمال العنف، ويرفض التعصب والتمييز القائم على أساس الدين والمعتقد، مشيرين إلى أن القرار سوف يتحول إلى وثيقة قانونية تمنع خطابات التطرف والكراهية ومحاولات طمس الهوية.









وذكرت صحيفة "الرياض": "توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم سماء غائمة جزئيا على أجزاء من جنوب غرب وغرب المملكة ويكون الطقس بارد ومستقر بوجه عام على معظم مناطق المملكة".



