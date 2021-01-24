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منسق حياة كريمة بسوهاج يتحدث عن أهم مشروعات المبادرة في المحافظة

الأحد 24/يناير/2021 - 01:51 م
صدى البلد
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ريهام فيكتور
قال شريف أبو سحل، منسق عام مبادرة حياة كريم فى سوهاج، إن مبادرات الرئيس وجهوده العديدة تساهم فى تحسين مستوى المواطن السوهاجى، وتلبية كافة متطلبات المواطنين.

وأضاف "أبو سحلى"، خلال حواره ببرنامج الآن، المذاع على فضائية اكسترا نيوز، أن المواطن السوهاجى لمس كافة المشروعات الموجودة بالمحافظة من صرف صحي وتعليم وبنية تحتية، إلى جانب العمل على كافة القرى.

وأشار إلى أن مبادرة حياة كريمة انتهت من المرحلة الأولى بنسبة 100%، أما المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة تم تجهيز كافة خططها ودفع المبالغ المطلوبة منها.

ولفت إلى أن المرحلة الأولى كانت تتضمن 29 قرية بتكلفة 102 مليون جنيه، بخلاف الأسر الأكثر احتياجًا فى المنازل وبعض مشروعات التربية والتعليم والطرق والصرف الصحى.

وتابع أن المرحلة الثانية عبارة عن 68 قرية وتم ضخ مبلغ ما يفوق عن 2 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن مبادرة حياة كريمة تجهز لجان شعبية وقادة سياسية لاختيار المشروعات التى تحتاجها القرية بالفعل.

وأكد أن اللجان الشعبية من القرية والأهالي مازالت مستمرة ومتابعة للمشروعات، وبالفعل هناك اشتراك كبير من رجال المجتمع المدنى ورجال الأعمال والجمعيات الأهلية وغيرها من الجهات المساندة على رفع المعاناة عن المواطن السوهاجى.
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