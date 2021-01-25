طبيعة خلابة وطقس دافي.. شتي في مصر تنعش السياحة بجنوب سيناء.. والسياح يرفعون شعار اليوجا للجميع

انعشت مبادرة " شتي في مصر " منتجعات جنوب سيناء خاصة فنادق شرم الشيخ و دهب لما تتمتع به من طقس دافئ وشمس ساطعة وأنشطة سياحية متنوعة مثل الرحلات البحرية و السفاري والغطس علاوة علي الاسعار المناسبة .





ورصد موقع " صدي البلد " صورا لمبادرة شتي في مصر داخل المنتجعات السياحية بشرم الشيخ وأبرزها رياضة اليوجا علي الشواطئ وحدائق الفنادق حيث تعد هذه الرياضة للروح والجسد وتحتاج للهدوء.





وقالت شيرين الهواري الخبيرة السياحية ومديرة تدريب بأحد المنتجعات السياحية الشهيرة أن الدعاية لمبادرة " شتي في مصر " يجب أن تكون موجهة للسياح الأجانب المهتمين بالطقس الدافئ وممارسة الرياضة و اليوجا والأنشطة المختلفة سواء غطس أو سفاري مشيرة إلي أن كثير من السياح الاوكرانيين يقصدون شرم الشيخ لما تتمتع به من طبيعة خلابة وهدوءش شمس ساطعة

وتابعت الهواري أن اتجاهات السفر تغيرت لدي السائح وأصبح السائح هو من يحدد وجهته السياحية وتجذبهم مدينة شرم الشيخ لما تتمتع به من هدوء وطبيعة ساحرة .





من جانبه أشاد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بمبادرة " شتي في مصر" مشيرًا الى القرارات التي اتخذتها اللجنة الوزارية للسياحة والآثار مؤخرًا لتنشيط حركة السياحة الداخلية





وقال أنها خطوة جيدة لتنشيط السياحة الداخلية في ظل تراجع معدلات السياحة الدولية الوافدة منذ بداية أزمة انتشار فيروس كورونا.





وأوضح المحافظ أن تخفيض أسعار الطيران الداخلي، سيكون له مردودا إيجابيا في تضاعف أعداد السياحية الداخلية خاصة الوافدة لمدن شرم الشيخ ودهب وطابا، لكون هذه المدن مشتى سياحيً، إضافة إلى تعدد المقاصد السياحية بها.





واضاف أنه علي رغم اتخاذ إجراءات احترازية جادة من قبل الدولة، واتخاذ وزارة السياحة والآثار حزمة من الإجراءات والشروط، لاستعادة تشغيل المنشآت السياحية والفندقية بشكل يضمن سلامة السائحين والعاملين، إلا أن معاناة كل العاملين في القطاع السياحي مازالت مستمرة، وهذه ظاهرة عالمية، في ظل تفشي فيروس كورونا.





وأوضح فودة ان منتجعات جنوب سيناء استعادت الحركة الدولية منذ بداية يوليو 2019، وبالفعل زادت أعداد السائحين تدريجيًا في ذلك الوقت، ولكن مع بداية الموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا تراجعت أعداد السياحة الخارجية مرة أخرى.

لو قال أن القطاع السياحي اعتاد على أن تكون السياحة الداخلية هي الداعم وقت الأزمات الطارئة ، منذ يناير 2011، وتعاقب الأزمات التي طرأت على قطاع السياحة منذ ذلك الوقت وحتى الأن.

وتابع فودة نحتاج للإبقاء على تشغيل المنشآت السياحية والفندقية، للحفاظ على العمالة، ونتوقع عودة السياحة بقوة بعد انتهاء أزمة وباء كورونا".

وثمنًا دور وزارة السياحة والأثار والطيران في تلك المبادرة وتم الاعلان عن تخفيض أسعار الطيران الداخلي لربط المدن السياحية بمصر من خلال تنظيم رحلات من القاهرة إلى كل من الأقصر وأسوان وشرم الشيخ، وطابا والغردقة ومرسى علم، ومن الإسكندرية إلى الأقصر وأسوان، بداية من 15 يناير الجاري، وحتى نهاية شهر فبراير المقبل، ضمن إجراءات تفعيل مبادرة " شتي في مصر".





وقررت اللجنة الوزارية للسياحة والآثار أن تكون أسعار تذاكر الطيران للمصريين والأجانب شاملة الضرائب خلال الفترة من 15 يناير إلى 28 فبراير 2021، بسعر موحد على النحو التالي:





من القاهرة والإسكندرية إلى الأقصر 1500 جنيه مصري، وإلى أسوان 1800 جنيه، ومن القاهرة أو الإسكندرية إلى شرم الشيخ والغردقة وطابا 1800 جنيه، وإلى مرسى علم 2000 جنيه.

ودعا محافظ جنوب سيناء جموع المواطنين لزيارة المناطق السياحية بجنوب سيناء لدفء الشتاء واعتدال الطقس واستغلال فترة اجازة منتصف العام والتخفضيات للشتاء في مناطق جنوب سيناء الساحرة.

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