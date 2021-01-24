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حوادث

تأجيل محاكمة 9 متهمين في قضية داعش عين شمس

الأحد 24/يناير/2021 - 01:01 م
مطرقة
مطرقة
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أحمد مهدي
قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، تأجيل محاكمة 9 متهمين بـ«خلية داعش عين شمس»، لجلسة 21 فبراير للمرافعة.

كانت النيابة قد أحالت المتهمين لمحكمة الجنايات لأنهم خلال الفترة من مطلع عام 2017، وحتى 27 مايو من عام 2017، أسس المتهمين الأول والثانى تأسيس جماعة إرهابية الغرض منها الإخلال بالنظام وعمل خلايا عنقودية تتبع تنظم داعش الإرهابى.

كما وُجه للمتهمين الاعتداء على الشرطة واستحلال دماء المسيحيين وأموالهم وممتلكاتهم، ووجه للمتهمين من الـ 3 وحتى التاسع الانضمام لجماعة إرهابية وتلقى الأول والمتهم الثامن تدريبات عسكرية والتحقا بمعسكرات تدريبية تتبع لتنظيم داعش في دولة سوريا .

ووُجه للمتهمين من الثانى وحتى التاسع جمع معلومات عن عدد من الضباط المتخصصين بتنفيذ أحكام قانون مكافحة الإرهاب وإلحاق الأذى بهم، ووقموا بأعمال تحضيرية لارتكاب جريمة إرهابية بان جمعوا معلومات عن عدد من الضباط من أفراد القوات المسلحة والشرطة ودار عبادة للمسيحيين تمهيدا لاستهدافه.
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