إعدام 640 طن مواد أغذية فاسدة وغلق 2391 منشأة مخالفة بالشرقية خلال 2020

كلف الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بتشديد الرقابة على المنشآت الغذائية ومتابعة الأسواق بالمحافظة، وضبط المخالف منها والضرب بيد من حديد على المخالفين، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، قامت بالتنسيق مع مكاتب الأغذية بالإدارات الصحية بالمحافظة، وبقيادة وكيل وزارة الصحة، بشن حملات مستمرة ومكثفة على المنشآت الغذائية والأسواق بالمحافظة خلال عام ٢٠٢٠.





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وأشار "مسعود" إلى أن جهود الحملات أسفرت عن إعدام ١٧٠ طنا، ٦٢١ كجم أغذية فاسدة، ووجود تغير في خواصها الطبيعية، وضبط ٤٧٣ طنا، ٩٧٥ كجم أغذية فاسدة، كما تم مخاطبة الجهات المختصة لإغلاق عدد ٢٣٩١ منشأة غذائية لعدم وجود ترخيص، ووجود نقص شديد في الاشتراطات الصحية، ووجود خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين.

كما تم تحرير ١٣٥٥٩ محضار شرطة، وسحب ٤٣٥١٩ عينة أغذية وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وذلك بعد المرور على المنشآت غذائية بالمحافظة بخلاف الأسواق.

هذا بالإضافة إلي إصدار ٣٤٧٨٣ شهادة لرسائل الأغذية المصدرة، كما تم التحفظ الصحي على ٣١٣٥ رسالة أغذية مستوردة، وتم إصدار ٦٤٦٦ شهادة سعة تخزين للرسائل الغذائية الواردة بالمحافظة.

وأكد "مسعود" استمرار الحملات المكثفة على مختلف المنشآت الغذائية والأسواق بالمحافظة لضبط سوء الغذاء، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، مقدمًا الشكر لمديرة إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية، وجميع مراقبي ومفتشي الأغذية بالمحافظة، وجميع المشاركين في هذا العمل، ورجال الشرطة، ومباحث التموين على الجهود المبذولة لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.

وعلي جانب أخر فقد أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة الاهتمام بالشباب باعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن وصقل وتنميته مواهبهم وأفكارهم الطموحة والبناءة نحو مستقبل أفضل لهم وللأجيال المقبلة وتأهيلهم في مختلف المناحى والمجالات من خلال تنفيذ البرامج والأنشطة المتنوعة لمختلف فئاتهم العمرية، بالإضافة إلى تقديم كل أوجه الدعم المادي والمعنوي للمواهب الرياضية والمتميزين من أبناء المحافظة وتشجيعهم على المشاركة في البطولات والمسابقات الرياضية المحلية والدولية لإعطائهم الفرص الحقيقية للنجاح والتميز ورفع اسم المحافظة عاليا.

أضاف المحافظ أن مراكز الشباب أصبحت منارة رياضية وثقافية تعقد بها الدورات الرياضية والندوات الفكرية والثقافية والدينية يشارك فيها الشباب والمرأة وذوي الهمم بهدف تشجيعهم على المشاركة الفعالة في البطولات والمسابقات المختلفة (رياضية - ثقافية - دينية) واستغلال أوقات فراغهم بصورة إيجابية وإعطائهم الفرص الحقيقية للنجاح والتميز.