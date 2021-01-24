عميد تربية نوعية عين شمس: الإعلان عن جداول الامتحانات أول فبراير المقبل

أكد الدكتور "أسامة السيد " عميد كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس، أنه سيتم الإعلان عن جداول الإختبارات أول شهر فبراير المقبل وفقًا لقرار المجلس الأعلي للجامعات، مشيرا إلى استعداد الكلية لبدء الاختبارات وسط إجراءات احترازية مشددة واتخاذ كل التدابير الوقائية لمواجهة كورونا والحفاظ على سلامة الطلاب.





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وأوضح " السيد "، في تصريحات لـ موقع صدى البلد ، أن جداول الاختبارات ستعلن عقب الانتهاء من إعدادها، لافتًا الى أن الكلية قد رفعت كل المقررات الدراسية عبر المنصات الإلكترونية لبدء الطلاب الاستعداد للاختبارات.





وأشار عميد الكلية إلى أهمية التعقيم المستمر لقاعات الاختبارات وقياس درجات حرارة الطلاب قبل الدخول الى الحرم الجامعي، مشددًا على ارتداء الكمامات الطبية لكل الطلاب والعاملين بالكلية وأعضاء هئية التدريس.





وكان الدكتور "أسامة السيد" عميد كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس قد صرح بأن الكلية انتهت من أداء الاختبارات العملية منذ نهاية شهر ديسمبر قبل قرار التأجيل من مجلس الوزراء وذلك وفقًا للخطة الموضوعة من قبل المجلس الأعلى للجامعات.





وأوضح "السيد" في تصريحاته لـموقع صدى البلد، أن الكلية لديها غرفة عزل صحى للتعامل مع الطلاب في حالة شعور الطالب بأى عرض من أعراض كورونا ولكن خارج الحرم الجامعي بجانب الباب الرئيسى للكلية لضمان عدم نقل العدوى بين الطلاب وأعضاء هئية التدريس، لافتًا إلى قياس درجات حرارة الطلاب بالمداخل الرئيسة للطلاب بأجهزة الكواشف الحرارية قبل الدخول إلى الحرم الجامعى من قبل الأمن الجامعى.





واستطرد، أن الكلية قد وفرت أرقام للطلاب للتواصل مع إدارة الكلية في حالة شعور الطالب بالأعراض قبل حضور الاختبار لاتخاذ الإجراءات الواجب اتباعها ، مؤكدًا علي تطبيق كالتدابير الوقائية أثناء أداء الاختبارات للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب ضد انتشار العدوى بينهم.