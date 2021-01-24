ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

عميد تربية نوعية عين شمس: الإعلان عن جداول الامتحانات أول فبراير المقبل

الأحد 24/يناير/2021 - 01:21 م
علوم عين شمس
علوم عين شمس
Advertisements
باسنتي ناجي

أكد الدكتور "أسامة السيد " عميد كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس، أنه سيتم الإعلان عن جداول الإختبارات أول شهر فبراير المقبل  وفقًا لقرار المجلس الأعلي للجامعات، مشيرا إلى استعداد الكلية لبدء الاختبارات وسط إجراءات احترازية مشددة واتخاذ كل التدابير الوقائية لمواجهة كورونا والحفاظ على سلامة الطلاب.


اقرأ أيضا: جامعة أسيوط: عقد الامتحانات بعد الإجازة.. وإعلان الجداول أول فبراير


وأوضح " السيد "، في تصريحات لـ موقع صدى البلد ، أن جداول الاختبارات ستعلن عقب الانتهاء من إعدادها، لافتًا الى أن الكلية قد رفعت كل المقررات الدراسية عبر المنصات الإلكترونية لبدء الطلاب الاستعداد للاختبارات.


وأشار عميد الكلية إلى أهمية التعقيم المستمر لقاعات الاختبارات وقياس درجات حرارة الطلاب قبل الدخول الى الحرم الجامعي، مشددًا على ارتداء الكمامات الطبية لكل الطلاب والعاملين بالكلية وأعضاء هئية التدريس.


وكان الدكتور "أسامة السيد" عميد كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس قد صرح بأن الكلية انتهت من أداء الاختبارات العملية منذ نهاية شهر ديسمبر قبل قرار التأجيل من مجلس الوزراء وذلك وفقًا للخطة الموضوعة من قبل المجلس الأعلى للجامعات.


وأوضح "السيد" في تصريحاته لـموقع صدى البلد، أن الكلية لديها غرفة عزل صحى للتعامل مع الطلاب في حالة شعور الطالب بأى عرض من أعراض كورونا ولكن خارج الحرم الجامعي بجانب الباب الرئيسى للكلية لضمان عدم نقل العدوى بين الطلاب وأعضاء هئية التدريس، لافتًا إلى قياس درجات حرارة الطلاب بالمداخل الرئيسة للطلاب بأجهزة الكواشف الحرارية  قبل الدخول إلى الحرم الجامعى من قبل الأمن الجامعى.


واستطرد، أن الكلية قد وفرت أرقام للطلاب للتواصل مع إدارة الكلية في حالة شعور الطالب بالأعراض قبل حضور الاختبار لاتخاذ الإجراءات الواجب اتباعها ، مؤكدًا علي تطبيق كالتدابير الوقائية أثناء أداء الاختبارات للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب ضد انتشار العدوى بينهم.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بعد قرار المجلس الأعلى للجامعات.. جامعة عين شمس تكشف عن عقوبات المخالفين للتدابير الوقائية.. الاختبارات إلكترونية والسماح للطلاب بالخروج بعد 45 دقيقة

جامعة عين شمس تكشف عن خطة عقد الامتحانات.. مواجهة كورونا بغرف عزل صحي.. وقبول الأعذار الطبية من الطلاب خلال الامتحانات والاعتماد على الاختبارات الإلكترونية.. والاستعانة بسيارات إسعاف مجهزة

بسبب كورونا.. جامعة عين شمس: غرف عزل صحى بالكليات.. توفير عربات إسعاف.. تحويل للمستشفيات الخاصة بالطلاب فى حالة العدوى.. قبول الأعذار الطبية لإعادة الاختبارات

غرفة عزل خارج الكلية.. تربية نوعية عين شمس: تحويل الطلاب لمستشفى الدمرداش فى حالة عدوى كورونا

تربية نوعية عين شمس: نعتمد التصحيح الإلكتروني باختبارات الفصل الدراسي الأول

بسبب كورونا.. جامعة عين شمس: تقديم ومناقشة رسائل الماجستير عبر الإنترنت.. وبدء الاختبارات نهاية فبراير.. وشكل الامتحانات حسب طبيعة المادة.. وإجراءات احترازية مشددة لحماية الطلاب

ترشيحاتنا

رسالة عاجلة إلى بايدن تنذره من كارثة غير مسبوقة في سوريا

احذر .. 5000 جنيه غرامة السير عكس الاتجاه فى قانون المرور الجديد

أسيادنا اللي بيخدمونا.. خالد النبوي يواجه هجوما من جمهوره بسبب صورة مع مساعديه

موتى كورونا شهداء .. 250 متطوعا لتغسيل الموتى يشهدون معجزة أثناء الغسل

يا سيدي أمرك أمرك يا سيدي .. ما لا تعرفه عن السيارة التى ظهرت مع العندليب | صور

سيدة تطعن زوجها بسبب صورة مع فتاة.. واكتشفت الصدمة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار ميتسوبيشي إكليبس موديل 2021 في مصر

يا سيدي أمرك أمرك يا سيدي .. ما لا تعرفه عن السيارة التى ظهرت مع العندليب | صور

بفستان أنيق.. مي عمر تبهر متابعيها بهذه الإطلالة