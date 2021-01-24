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توك شو

هل القراءة لا تزال تجذب الشباب؟.. أستاذ نفسي يوضح

الأحد 24/يناير/2021 - 03:42 م
صفاء حمود
صفاء حمود
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ياسمين القصاص

قالت الدكتورة صفاء حمودة، أستاذ الطب النفسى بجامعة الأزهر، إن القراءة من الأشياء المهمة جدا، لذلك كانت أن أولى آيات ذكرت فى القرآن الكريم كانت خاصة بالقراءة، ليبين الله عز وجل  مدى أهمية القراءة.

 

وأضافت "أستاذ الطب النفسى بجامعة الأزهر"، خلال استضافتها فى برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دى إم سى"، أن ممارسة القراءة تساعد بشكل كبير على اكتساب اللغة، كما أنها تساعد على معرفة المصطلحات المختلفة والتعبير عنها، لافتة إلى أن الأبحاث العلمية أثبتت أن عند استمرار الشخص على القراءة لمدة 30 دقيقة يوميا، وكأنه وصل إلى 30 دقيقة يوميا من الاسترخاء، وذلك لأن القراءة تساعد على تقليل ضربات القلب وضغط الدم.

 

وأشارت "حموده"، إلى أن المشكلة الأساسية فى التواصل بين الناس هى أن كل شخص يتشبث برأيه فقط، ولكن القراءة تساعد على معرفة العديد من الآراء ووجهات النظر الأخرى، مما يساعد القارئ على التعاطف أكثر مع الآخرين، مضيفة أن فى الماضى كان يوجد تليفزيون واحد فقط فى المنزل تحت سيطرة الأب والأم وحتى إنه يتم فتحه فى أوقات معينة، ولكن الآن يوجد بكل غرفة تليفزيون إضافة إلى كل شخص يمتلك هاتف محمول، هذا ساعد على عدم الاهتمام بالقراءة.

 

وأوضحت أن الوقت الذي تقضيه في تصفح حسابات الآخرين عبر الإنترنت يمكنك الاستفادة منه في التركيز أكثر على نفسك وتعزيز ثقتك بنفسك.

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