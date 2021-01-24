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أخبار العالم

أبو ظبي تعتمد فحوصات جديدة لتشخيص كورونا.. تعرف عليها

الأحد 24/يناير/2021 - 01:16 م
فحص كورونا
فحص كورونا
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شيماء مصطفى
اعتمدت دائرة الصحة بأبو ظبي، 3 فحوصات جديدة لتشخيص فيروس كورونا "كوفيد-19"، في أقسام الطوارئ ومراكز الرعاية العاجلة التابعة للمنشآت الصحية.


ووفقًا لصحيفة "البيان" الإماراتية، جاء ذلك بما يساهم في اتخاذ قرارات سريعة وتقديم خدمات صحية طارئة تتسم بالجودة والسلامة، وبناء على التطورات العلمية في الكشف عن الفيروس.


وكانت الفحوصات الجديدة، هي فحص "مولدات المضادات" وهو اختبار تشخيصي عبر مسحة الأنف، وفحص "RT-LAMP الجيني"، وهو إجراء مسحة للأنف والحصول على النتائج في أقل من ساعة.


كما يوجد فحص اللُعاب وهو اختبار يشخص كورونا في نطاق محدد ويستخدم للأطفال في حال تعذُر إجراء مسحة الأنف.


وذكرت الصحيفة الإماراتية أن مزايا الفحوصات الجديدة هي سرعة الحصول على النتائج، كما تساعد الأطباء على اتخاذ قرارات مناسبة بشأن الرعاية الصحية اللازم تقديمها للمرضى.
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