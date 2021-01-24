بنصدر 30 ألف طن.. الزراعة: حققنا اكتفاءً ذاتيا من الأسماك وتجاوزنا المخطط له

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الدولة من عام 2014 اتخذت قرارا في سياستها الاقتصادية للتحول من دولة مستوردة إلى دولة منتجة ومصدرة لكل المنتجات الزراعية، وبما في ذلك من إنتاج حيواني وداجني وسمكي، فهي مهتمة بتنمية كل القطاعات وتسعى إليه بشكل واضح من خلال العديد من المبادرات والمشروعات التي تم افتتاحها خلال الـ 6 سنوات الماضية.









وأضاف المتحدث باسم الزراعة، خلال حواره في برنامج "صباح الورد"، المذاع على قناة "تن"، أن الدولة تعمل بحجم استثمارات كبير جدا، وحققت المراكز الأولى في كثير من الزراعات من حيث العرض والتصدير وغيرها من الأسماك، وأصبح لدينا مساهمة قوية في تصدير 30 ألف طن من الأسماك.









وأوضح أن عملية الاستزراع السمكي واحدة من المشروعات التي تساعد في تعظيم العوائد الاقتصادية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي بنسبة 56% بعد أن كان من المخطط تحقيق 52% فقط، وذلك في ظل كل الظروف التي تعرضت لها الدولة من تحديات إلى جانب الظروف الاقتصادية العالمية نظرا لتفشي فيروس كورونا.









وأكد أن مصر هى الأولى عربيا وشمال أفريقيا في توفير الأسماك والثالثة عالميا في إنتاج الأسماك البلطي، منوها إلى أن مشروع الفيروز الذي افتتحه الرئيس أمس، السبت، في بورسعيد والذي تبلغ مساحته 30 ألف فدان، وسيكون لهم عائد كبير على الاقتصاد من الاستزراع السمكي، ويزيد المشروع 13 ألف طن على الإنتاج السمكي في الدولة، مشيرا إلى أن الاستزراع السمكي يمثل 80% من المتاح من الأسماك في السوق المحلية.









وتابع: "نستورد كميات كبيرة من الأسماك البحرية، مثل الماكريل والرنجة والسردين"، وذكر أن حجم الاكتفاء الذاتي من الأسماك وصل إلى 85%.