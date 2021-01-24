اتصالات شباب الأعمال: 20% حافزا تصديريا لشركات القطاع.. و7.8 مليار جنيه عائدات

قال المهندس شريف مخلوف رئيس لجنة الاتصالات بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، إن برامج المساندة التصديرية الخاص بقطاع الاتصالات يمثل جزءًا محوريًا وهامًا لتطوير القطاع وزيادة صادرات الشركات المصرية، مضيفًا: "هناك نمو كبير في معدلات صادرات الشركات المصرية العاملة بقطاع الاتصالات بسبب استراتيجية هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات".





وأضاف مخلوف، أن التطوير الذي طرأ علي خطط الدولة لدعم قطاع الاتصالات انعكس علي نمو عدد كبير من الشركات المصرية المُصدرة لمنتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات، حيث ساهم ذلك في تطوير أعمال مايقارب من 200 شركة محلية بما يزيد عن 400 مليون جنيه مصري، وأسهمت البرامج التي تتبعها الحكومة ممثلة في وزارة الاتصالات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات في زيادة حجم صادرات تكنولوجيا المعلومات بإجمالي 7.8 مليار جنيه مصري من عائدات الصادرات.



