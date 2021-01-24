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فن

بعد تصدرها التريند .. تعرف على تفاصيل مسلسل ريهام حجاج الجديد

الأحد 24/يناير/2021 - 03:00 م
ريهام حجاج
ريهام حجاج
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شروق ابراهيم
تصدرت الفنانة ريهام حجاج مؤشرات البحث بـ جوجل بعد نشر لها صور رومانسية تجمعها بزوجها رجل الأعمال محمد حلاوة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".  

وتشارك ريهام حجاج في سباق المارثون الرمضاني 2021 من خلال مسلسل " وكل ما نفترق" ، من تأليف ورشة محمد أمين راضي، وإخراج كريم العدل وإنتاج طارق الجنايني. 

وهو قصة ومعالجة درامية لمحمد أمين راضي والتي كانت أخر أعماله المعروضة مسلسل " مملكة أبليس" بفصليه الأول والثاني. 

وتأليف أحمد وائل الذي كانت أخر أعماله الرمضانية مسلسل "100 وش" ومعه ياسر عبد المجيد الذي كانت أخر أعماله مسلسل " السيدة الأولى".
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