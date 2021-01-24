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حوادث

المؤبد لمتهم بهتك عرض طفل بمركز سنورس بالفيوم

الأحد 24/يناير/2021 - 01:24 م
مستشار ياسر محرم
مستشار ياسر محرم درويش رئيس المحكمة
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الفيوم - نبيل أبو السعود

قضت محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا بالفيوم "دائرة الإرهاببرئاسة المستشار  ياسر محرم درويش رئيس المحكمة وعضوية المستشارين علي لاشين وطارق القصبجي بالسجن المؤبد للمتهم الهارب  كرم ر، لقيامه بهتك عرض  الطفل ش أ ش 12 سنة والتعدى عليه.

 

ترجع وقائع القضية، التي تحمل رقم 16773  لسنة 2020 كلي  الفيوم بورود بلاغ لقسم شرطة سنورس من أ م م 30 سنة ربة منزل تتهم فيه كرم . ر بالتعدي جنسياً علي نجلها أ ش  12 سنة  وهتك عرضه.

وأضافت أنها شاهدت نجلها منهارًا في البكاء وحال استعلامها عن السبب، أكد لها أن المتهم قام بإصطحابه بالقوة الي أحد الأماكن المظلمة وقام بخلع ملابسه السفلية وقام بالتعدي الجنسي عليه.

 

وبسؤال الطفل المجني عليه أكد أنه أثناء سيره بالشارع قام المتهم بالإمساك به وكتم أنفاسه واصطحابه إلى أحد الأماكن المظلمة وقام بإلقائه أرضًا والتعدي عليه جنسيًا.

 

وأكد الرائد محمد عشري عبد الباقي سليمان 31 سنة معاون مباحث بمركز سنورس ان تحرياته السرية توصلت الي صحة الواقعة وان المتهم قام باصطحاب المجني عليه الي أحد الأماكن المظلمة وقام بالتعدي الجنسي عليه وتبين وجود إصابات سطحية بجسم المجني عليه.

 

وقررت النيابة إحالة المجني لمحكمة الجنايات لمعاقبته بتهمة هتك عرض طفل ،  وأصدرت المحكمة حكمها السابق.

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