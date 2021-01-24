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فن

سمية الخشاب لـ صدى البلد: أنا دايما بطبطب على نفسي.. فيديو

الأحد 24/يناير/2021 - 02:02 م
سمية الخشاب
سمية الخشاب
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ندى فكري
صرحت الفنانة سمية الخشاب لموقع صدي البلد الإخباري بعدة تصريحات.

وردا على سؤال هل لقيتي الطبطبة، أجابت سمية الخشاب قائلة: "أنا علي طول بطبطب علي نفسي وأقولها يا حبيبتي يا سوسو".

وأجابت سمية الخشاب عن سؤال اكتر اشاعة طلعت عليكي فضحكتك وقالت: "أنا طول الوقت بيطلع عليا اشاعات". 

وقامت سمية الخشاب بإغلاق الفيديو برقصة ماكرينا.

للمزيد شاهد الفيديو: 

يشار إلى أن سمية الخشاب، تستعد للمشاركة في مسلسل "موسى" المنتظر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل.

مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان وسمية الخشاب وشيرين رضا وباسم سمرة وسيد رجب ورياض الخولي، تأليف ناصر عبد الرحمن، إخراج محمد سلامة.

يذكر أن محكمة أسرة سيدى جابر، بمجمع محاكم محمد كريم بالإسكندرية، ألزمت الفنان أحمد سعد، بدفع 270 ألف جنيه في الدعوى المقامة من سمية الخشاب كنفقة للعدة والمتعة.

وألزمت المحكمة "سعد" بدفع مبلغ 30 ألف جنيه عن مدة 3 أشهر ومبلغ عشرة آلاف عن كل شهر خلال 24 شهرًا، ليكون الإجمالي 270 ألف جنيه عن المتعة والعدة.

كانت سمية الخشاب تقدمت بدعوى قضائية تحمل رقم 1939 لسنة 2019 ضد الفنان أحمد سعد بمحكمة الأسرة بالإسكندرية بمحل سكنها ببطاقة الرقم القومى تطالب فيها بالنفقة ومشتقاتها المالية خلال فترة زواجها من الفنان أحمد سعد وتضررها ماديًا ونفسيًا.
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