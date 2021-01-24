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رياضة

علاء عبدالعال: الزمالك ليس له ضربات جزاء في مباراة أسوان ..والفار عادل

الأحد 24/يناير/2021 - 01:43 م
علاء عبدالعال
علاء عبدالعال
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عبدالله هشام
أكد علاء عبدالعال المدير الفني لفريق أسوان أن الزمالك قوي ولاعبيه على مستوى عال، لذلك أغلقنا الخطوط الدفاعية لحصد نقطة من المباراة الكبيرة . 

وأضاف عبدالعال خلال تصريحات تلفيزيونية : أول مرة اسمع أن الزمالك له ضربتين جزاء من الممكن أن يكون هناك جدل كبيرة حول كرة إمام عاشور لكني أرى أنه هو من دخل في لاعب أسوان. 

وأكمل : الفار حقق نسبة عدالة بنسبة كبيرة للفرق بالدوري المصري وأصبح حكم الفار أهم من حكم الملعب وأعتقد أنه يجب على حكم الملعب تجاهل وجود الفار والعودة فقط حال التنبيه منهم أو وجود شك في كرة معينة. 

وأوضح : يتم دراسة الصفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية وسيكون هناك 7 صفقات الأيام المقبلة.

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