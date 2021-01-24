جامعة حلوان تطلق سلسلة ندوات إلكترونية عن المنح الدولية.. ومدير مكتب العلاقات الدولية: تدعم التصنيف الدولي للجامعات

جامعة حلوان تطلق سلسلة من الندوات أون لاين حول المنح الدولية

مدير مكتب العلاقات الدولية بحلوان: المنح تدعم التصنيف الدولي للجامعات









قام مكتب العلاقات الدولية بجامعة حلوان بتنظيم سلسلة الندوات الإلكترونية بعنوان Online Webinars حول المنح الدولية لدعم تنافسية المتقدمين للمنح الدولية من المجتمع الأكاديمي من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والإداريين.





ونظم مكتب العلاقات الدولية ندوتين، كل ندوة على مدار ثلاث ساعات لاقت إقبالًا كبيرا وتفاعلا متميزا سواء من أعضاء المجتمع الأكاديمى بجامعة حلوان أو من أعضاء المجتمع الأكاديمى بالجامعات الأخرى الذين حرصوا على الحضور.





وصرحت الدكتورة ميادة بلال، مدير مكتب العلاقات الدولية، بأن المنح الدولية تدعم التصنيف الدولى للجامعات، وقد شجعت الدكتورة ميادة بلال الحاضرين للدورات على ضرورة التقدم للمنح المتاحة والاستفادة من الدعم المقدم من الجهات المانحة وتخطى رهبة التقدم لهذه المنح.





وأكدت دور مكتب العلاقات الدولية فى متابعة المنح المقدمة والإعلان عنها مع إتاحة الدعم الفني اللازم لتيسير عملية التقدم لأعضاء المجتمع الأكاديمى بالجامعة.





وفى الجزء الأول من الورشة الافتراضية الثانية، قام أعضاء مكتب العلاقات الدولية بتقديم مراجعة عن الحلقة الأولى وما اشتملت عليه من إرشادات خاصة بأهمية المنح الدولية، وأنواع الجهات المانحة، ومختلف أنواع المنح التى يمكن الإختيار من بينها والتقدم لها وما تتضمنه من إرشادات خاصة بإجادة اللغة مع توفير مجموعة من المراجع الإفتراضية التى تساعد على الاستعداد لاختبارات اللغة الدولية مثل TOEFL و الIELTS وذلك فضلًا عن الإرشادات الخاصة بأهم المهارات التى يجب التركيز عليها لدعم تنافسية المتقدمين للمنح الدولية.





كما تضمن الجزء الثانى من الورشة، شرح تفصيلى لكل الإرشادات الخاصة بمرحلة الApplication استمارة التقدم للمنحة، حيث تم عرض الإرشادات التى يجب الاعتداد بها قبل وأثناء وبعد الإنتهاء من مرحلة استكمال استمارة التقدم الخاصة بالمنح.





وقد تم فى هذا الجزء من الورشة إبراز أهمية متابعة المتقدمين للمنح الدولية لكل القضايا الدولية المعاصرة لإبراز انعكاساتها فى استمارة التقدم الخاصة بهم، وذلك مع ضرورة الاهتمام بقراءة أهداف المنحة التى يرغب العضو فى التقدم لها، وكذلك معاير الاختيار للتأكد من مطابقة الشروط قبل بدء التقدم، وكيفية الإجابة بشكل متميز عن أبرز الأسئلة التى قد يقابلها المتقدم فى المنحة التى يرغب فى التقدم لها.





وفى الجزء الثالث والأخير من الورشة، قام أعضاء المكتب بشرح تطبيقي لكيفية ملء ال Application، كما اهتموا بتوضيح مستندات الدعم الفنى التى يقدمها المكتب عند الإعلان عن أى منحة دولية، كما تم تصفح مواقع التقدم الخاصة بمجموعة من المنح الدولية التى أعلن عنها المكتب سابقًا، ومازالت قائمة ومتاح التسجيل بها في تلك الفترة، وذلك لتقديم الدعم الفنى من خلال شرح تفصيلى لكافة الخطوات الفعلية التى يمر بها المتقدم. وقد اشتمل الجزء التطبيقي علي نماذج لمنح خاصة بمرحلة ما بعد الدكتوراه و منح خاصة بمرحلة البكالوريوس والدراسات العليا.





و أعربت الدكتورة لبنى شهاب، نائب مدير مكتب العلاقات الدولية بحلوان ، عن سعادتها لإرتفاع نسبة المشاركة من الحضور من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والباحثين والإدرايين بجامعة حلوان، وحرصهم على تحقيق الاستفادة القصوى من سلسلة اللقاءات التي ينظمها مكتب العلاقات الدولية لضمان الاستغلال الأمثل لكافة فرص المنح والتمويل التي يقوم المكتب بنشرها بشكل دوري. كما أكدت على أهمية دور نقاط الاتصال بالكليات المختلفة ودورهم في تقديم الدعم الفني لأعضاء كلياتهم، وشجعت الحضور على ضرورة التقدم لفرص التمويل المتاحة والتأكيد على دور مكتب العلاقات الدولية فى إتاحة الدعم الفني اللازم لتيسير سبل التقدم لكافة أعضاء المجتمع الجامعى.









وبعد إنتهاء الورشة وبعد الإجابة عن كافة أسئلة الحضور، تمت متابعة آراء ومقترحات الحضور فيما يخص أهداف الورشة ، وذلك للاستفادة من تلك المقترحات في سلسلة ورش العمل القادمة، وجارى حاليًا التجهيز للإعلان عن موعد الحلقة الثالثة من سلسلة حلقات Technical Support Webinars. والتى سيتم تخصيصها لعرض أهم الإرشادات الخاصة بإعداد المستندات الورقية المطلوبة فى المنح مثل خطاب الدافع و خطاب التوصية والسيرة الذاتية و ما إلى غير ذلك.









و تقام هذه الندوات تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، الدكتورة منى فؤاد عطية، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، و الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.



