النائبة آية فوزي إسماعيل تؤدي اليمين القانونية والدستورية بمجلس النواب

أدت النائبة آية فوزي إسماعيل يوسف فتي اليمين القانونية والدستورية كنائبة بمجلس النواب.
وجاء أداء النائبة لليمن الدستورية خلفًا للنائب فوزي اسماعيل يوسف فتي والذي توفي قبل أداء اليمن الدستورية والذي نجح عن القائمة الوطنية من أجل مصر لقطاع القاهرة ووسط وجنوب الدلتا واعملا لحكم قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014.
وطبقا لنص المادة 25 من احكام هذا القانون ورد للمجلس خطاب القائم باعمال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات لمجلس النواب يفيد بتصعيد النائبة لتحل محل النائب المتوفي وتمني المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب للنائبة التوفيق والسداد في اعمالها البرلمانية.