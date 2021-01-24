النائبة آية فوزي إسماعيل تؤدي اليمين القانونية والدستورية بمجلس النواب

أدت النائبة آية فوزي إسماعيل يوسف فتي اليمين القانونية والدستورية كنائبة بمجلس النواب.





وجاء أداء النائبة لليمن الدستورية خلفًا للنائب فوزي اسماعيل يوسف فتي والذي توفي قبل أداء اليمن الدستورية والذي نجح عن القائمة الوطنية من أجل مصر لقطاع القاهرة ووسط وجنوب الدلتا واعملا لحكم قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014.





وطبقا لنص المادة 25 من احكام هذا القانون ورد للمجلس خطاب القائم باعمال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات لمجلس النواب يفيد بتصعيد النائبة لتحل محل النائب المتوفي وتمني المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب للنائبة التوفيق والسداد في اعمالها البرلمانية.