وزير التضامن لـ"العدل الدولية": نسبة الفقر في مصر انخفضت من 32.5% إلى 29.7% رغم كورونا

وقعت وزارة التضامن الاجتماعي، الأحد، بروتوكول تعاون مشترك وثيقة مشروع "تشغيل الشباب في مصر.. التمكين الاقتصادي" بين الوزارة ومنظمة العمل الدولية، والذي يأتي في إطار برنامج "فرصة"، بهدف توفير فرص عمل لأبناء الأسر الأولى بالرعاية، وكذلك المستفيدين من تكافل وكرامة.





جاء ذلك بحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وأيمن عبد الموجود مساعد الوزيرة لشؤون المجتمع المدني وممثلي منظمة العمل الدولية.





وقالت نيفين القباج، وزيرة التضامن، إنه رغم جائحة كورونا إلا أن الحكومة أنجزت بشكل كبير في تحسين مؤشرات التنمية الاقتصادية وأيضا انخفاض نسبة الفقر من 32.5% الى 29.7%.





وأكدت القباج، أهمية التمكين الاقتصادي للفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية، وأيضًا العمل على توفير فرص عمل، بجانب توفير الدعم للتدريب وتنمية المهارات، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على تنمية المناطق الأكثر احتياجًا بالتعاون مع الجهات الشريكة.





وأضافت القباج، أنه يتم العمل حاليا على إعلاء قيمة الانتاج ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة وإيجاد بيئة عمل مناسبة للاستثمار قائلة: "نؤمن بأن مصر بها فرص كبيرة متاحة"، لافتةً الى دعم العمالة غير المنتظمة وأيضا العمل على التمكين الاقتصادي في كافة البرامج القومية مثل تنظيم الاسرة وحياة كريمة".